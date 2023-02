Galeata, note e risate con Paiella

Arriva domenica al Teatro comunale ‘Carlo Zampighi’ di Galeata Max Paiella (foto) con ‘Boom’. Sul palco Paiella con Flavio Cangialosi che vi condurranno in un viaggio musicale dove potremo ritrovare le nostre origini artistiche, sociali, persino quelle politiche. In scena con degli oggetti fluttuanti per aria che simboleggiano le grandi canzoni sospese nei nostri pensieri e nel nostro cuore, "Max, il versatile cantattore romano, con dovizia di particolari – commenta Giancarlo Dini della Dire fare curatore della rassegna teatrale del comune bidentino – descriverà con la consueta ironia le grandi canzoni". "Se ci troviamo di sera in un vicolo di Roma – dicono i protagonisti – in una calle di Venezia o in una strada di Napoli e qualcuno ci guarda in faccia cantando ‘Guarda che luna’ noi automaticamente rispondiamo ‘Guarda che mare!’. Ingresso 12 euro, ridotto 10. Info e prenotazioni : 338.3169741.