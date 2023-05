Galeata: nuova sindaca Vince Francesca Pondini Storica prima volta del centrodestra

di Oscar Bandini

Francesca Pondini, 47 anni, è il nuovo sindaco di Galeata. Netta la vittoria della sua lista civica ‘Per il cambiamento’ appoggiata dal centrodestra che con 499 voti ha superato sia la lista civica sostenuta dal centrosinistra ‘Galeata Futura’ di Sara Quadrelli che ha totalizzato 355 voti e soprattutto quella di di ‘ProgettiAmo’ Galeata’ di Giorgio Ferretti con 329, mentre il ‘contrassegno senza simbolo’ di Alessandro Galeotti si è fermato a quota 25. Il primo dato certo e per molti versi storico è che il centrodestra attraverso una lista civica riesce per la prima volta dal dopoguerra a conquistare la guida del comune della Val Bidente da sempre governato dalla sinistra o dalle coalizioni di centrosinistra. Si chiude contemporaneamente anche quella che è stata definita l’ "era di Elisa Deo" che è stata sindaco di Galeata dal 2009 ad oggi.

Un distacco netto, pesante, inatteso quella di Francesca Pondini sugli avversari che si è materializzato verso le 17 con la vittoria in 3 seggi su 3. La tensione verso le 17 in via Togliatti 14 si è trasformata in gioia quando la neo sindaca ha capito che la vittoria era sua. Sorridente, emozionata, abbracciata dai tanti amici e dai compagni di avventura ha dato il via ai brindisi ripetendo un gesto molto significativo della foto insieme a Sara Quadrelli arrivata seconda con onore.

"Il nostro messaggio di ricomposizione del tessuto della comunità è stato capito – ha subito commentato –, ma sarò il sindaco di tutti anche di quelli che non mi hanno votato. Chiederò la collaborazione a tutti perché Galeata ha bisogno di ripartire e di riaprirsi al confronto con le amministrazioni della Vallata. Sappiamo bene che ci aspetta un compito gravoso. Ho subito dato la stretta di mano a mio zio Ferretti al quale chiederò di mettere a disposizione la sua esperienza in consiglio comunale. Galeata chiude un’era di liti e rotture. Si apre una nuova sfida sia per la maggioranza che per l’opposizione se vogliamo far crescere il paese. Non vedo l’ora di partire".

A complimentarsi con Pondini sono arrivati subito Luca Bartolini e l’onorevole Alice Buonguerrieri entrambi di Fratelli d’Italia che nelle settimane scorse hanno svolto un lavoro silenzioso ma efficace verso il tradizionale elettorato di centrodestra senza mai prevaricare la candidata negli appuntamenti pubblici dove nessun esponente della coalizione è mai intervenuto se non attraverso uno stringato comunicato a inizio campagna elettorale. Più tardi è comparso anche l’onorevole Jacopo Morrone della Lega. "Ho pianto e non mi vergogno di dirlo – ha commentato Massimo ‘Tugo’ Venturi’ esponente storico di Forza Italia –. Dopo 77 anni conquistiamo il comune. Il mio è un pianto di gioia, liberatorio. Ora tutti a tirare il carretto per il bene del paese".

Soddisfatti, emozionati i genitori di Francesca Pondini e i consiglieri presenti da Giuliano Maltoni, a Daria Catapano, Massimiliano Torri, Maria Giulia Cangialeoni fino alla giovane Martina Bellavista, a Eraldo Cucchi e a Pietro Arcangeloni il refrain è lo stesso: "Inizia una nuova fase, Galeata ha scelto di cambiare, cercheremo di fare il possibile per trovare risorse e collaborare finalmente con le amministrazioni vicine per adeguare la Bidentina e i servizi".

Tante le dichiarazioni politiche degli esponenti di centrodestra: "Risultato storico che può finalmente aprire una nuova fase per Galeata – dicono Alice Buonguerrieri e Luca Bartolini –: Francesca Pondini è stata inclusiva e costruttiva, saprà archiviare gli anni di conflitti e di tensioni. Sarà una buona amministrazione, vicina alle persone. Jacopo Morrone, deputato Lega, saluta "l’affermazione di una donna coraggiosa e ampiamente apprezzata: Francesca sarà il sindaco di tutti portando una ventata di novità e di apertura per il bene della comunità locale". "I cittadini erano stanchi delle vecchie logiche, ha vinto il cambiamento", ha detto Rosaria Tassinari deputata di Forza Italia.