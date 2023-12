Galeata, Palazzo pretorio è pronto a rifarsi il look

L’amministrazione comunale di Galeata ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria e di restauro del Palazzo Pretorio o del Podestà, sede storica della Pretura del Granducato di Toscana al servizio della comunità di Galeata e di quelle confinanti. Nel 2014 questo importante complesso architettonico rinascimentale e tutelato era stato ampiamente ristrutturato. "Questo storico edificio – precisa il sindaco Francesca Pondini – di interesse storico artistico, si trova proprio lungo la via principale del centro cittadino e lungo la direttrice medievale della Via Romea Germanica e. trattandosi di un bene di grande pregio e di rappresentanza, è stato destinato dalle amministrazioni precedenti a sede dell’importante archivio comunale che contiene preziosi documenti che raccontano la storia della comunità cittadina e di quelle confinanti appartenenti alla Romagna Toscana dal 1500 fino agli anni ‘60 del Novecento. A seguito di un sopralluogo del servizio tecnico comunale è stata rilevata la necessità di provvedere ad opere di manutenzione – aggiunge –. Si è evidenziata la necessità di un rifacimento dell’intonaco del primo piano che risulta ammalorato dall’umidità, l’impianto di illuminazione del cortile interno e il posizionamento di una ringhiera di protezione della Croce Bizantina, reperto storico di grande valore, datata attorno all’anno 1000, posta a ridosso della strada davanti al portone di ingresso dell’edificio". La giunta ha incaricato l’architetto Emanuele Ciani di curare il progetto definitivo esecutivo di manutenzione e restauro conservativo del Palazzo Pretorio che ha avuto il nulla osta della Soprintendenza di Ravenna. Per individuare un’impresa a cui affidare i lavori si è preceduto alla ricerca di tre ditte specializzate nel settore attraverso la piattaforma informatica dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e l’affidamento sarà effettuato nei confronti del fornitore che praticherà il prezzo migliore.

A parte una ditta specializzata si occuperà della realizzazione di link radio Ced Comune. Un intervento di 4.000 euro per dotare l’edificio di copertura telefonica e centralino in quanto gli uffici comunali si trasferiranno a breve proprio al Palazzo Pretorio per permettere l’avvio di riqualificazione antisismica della attuale sede comunale.

Oscar Bandini