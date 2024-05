Galeata piange il 63enne Giannetti. Il sindaco: "Anima del volontariato"

È morto improvvisamente a 63 anni nella notte di giovedì, nella sua abitazione di Galeata, Roberto Giannetti. La morte è stata causata probabilmente da un infarto durante il sonno e sono stati gli stessi famigliari a constatarne il decesso al mattino. Molto conosciuto in tutta la Val Bidente in quanto gestiva insieme al fratello gemello Franco un’azienda di installazioni elettriche, era attivo nel volontariato in qualità di governatore della Fraternita della Misericordia don Giulio Facibeni oltre ad essere membro attivo della Protezione civile. La famiglia Giannetti è da sempre impegnata nel sociale, anche con Franco e la sorella Roberta, senza dimenticare che il padre Corrado, per tutti ‘Lupo’, è presidente dell’Anpi del paese dopo aver militato nelle file della resistenza in val Marecchia giovanissimo.

"La nostra comunità è privata di un uomo anzi di un volontario insostituibile e questa amministrazione – ha commentato il sindaco Francesca Pondini – e non potrà mai dimenticare il suo fondamentale contributo nell’alluvione quando, appena insediata grazie ai suoi consigli e al suo intervento, riuscii a dare le prime risposte ai cittadini. Da allora Roberto ha continuato ad essere per noi presenza solida e importante a cui poter fare riferimento, in amicizia, per qualsiasi emergenza. Amava profondamente il suo paese e nulla gli pesava per contribuire al suo bene. In questa circostanza è difficile che poche parole possano trasmettere l’entità del dolore che oggi attanaglia tutti noi". Roberto lascia i genitori Michelina e Corrado, i fratelli Franco e Roberta, le figlie Margherita ed Erica oltre a tanti amici. La data dei funerali non è stata ancora fissata.

o.b.