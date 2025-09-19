Galeata, ponte ripristinato entro la fine dell’anno

Cantiere sul ponte di Galeata sulla Sp4 del Bidente all’ingresso del paese al km 57+940: la Provincia di Forlì-Cesena fa il punto della situazione dopo che cominciavano a circolare preoccupazioni tra i pendolari e gli utenti della trafficata arteria, dove ancora insistono due semafori all’altezza del cantieri di Galeata e dell’intervento sulla frana di Pianetto. Infatti da più di un mese i lavori erano fermi e non si capiva il perché visto che il consolidamento strutturale del viadotto sul fiume Bidente, per un importo di 1.400.000 euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture, prevedeva la fine lavori lo scorso gennaio.

Così mercoledì il vicepresidente della Provincia Roberto Cavallucci, insieme ai tecnici del Servizio infrastrutture viaria, ha incontrato le sindache di Galeata Francesca Pondini e di Santa Sofia Ilaria Marianini, oltre ai rappresentanti della ditta Ingeos srl esecutrice del cantiere, per un aggiornamento sull’andamento dei lavori al viadotto.

"E’ stato confermato che le modifiche al ponteggio, necessarie per consentire lo spostamento dei sotto servizi (acqua e gas) – precisa Cavallucci – sono state ultimate e che le società Hera e InRete, hanno comunicato l’avvio delle lavorazioni di loro competenza entro la prossima settimana, salvo imprevisti. Al termine di tali operazioni, indicativamente della durata di 10 giorni, riprenderanno gli interventi sulla carreggiata in direzione Forlì. Entro il mese di ottobre i lavori si sposteranno sulla carreggiata in direzione Galeata, mentre la circolazione a doppio senso di marcia verrà ripristinata entro fine anno, eventi atmosferici permettendo".

Il progetto prevede una manutenzione straordinaria finalizzata a conservare le caratteristiche strutturali del viadotto, di riqualificare la piattaforma stradale con un incremento della larghezza pavimentata fino a 7,50 metri, l’installazione di nuove barriere di sicurezza e la realizzazione di un percorso pedonale sul viadotto (a lato della carreggiata in direzione Forlì).

"Abbiamo inoltre avviato un confronto con le amministrazioni – conclude Cavallucci – in merito alla prosecuzione del percorso pedonale verso il centro abitato di Galeata, con l’obiettivo di garantire continuità e sicurezza per i pedoni. Questa estensione è attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti tecnici ed economici, necessari a valutarne la fattibilità e cantierabilità".

Oscar Bandini