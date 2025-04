Galeata: "Puntiamo sul turismo in camper"

L’amministrazione di Galeata punta sul turismo all’aria aperta e i Cammini lungo le colline e i crinali appenninici della Val Bidente. Tra i segmenti turistici in ascesa negli ultimi anni troviamo infatti quello dei camper. Nei 15 comuni del forlivese i camperisti possono contare già su punti sosta comunali, aree attrezzate, agri strutture con accoglienza camper dalla città capoluogo a Santa Sofia, Corniolo, Campigna, Ridracoli e presto a Cusercoli e Civorio.

Anche Galeata è molto interessata al popolo dei camperisti e proprio nel primo fine settimana di aprile, grazie alla collaborazione tra il consigliere comunale Maria Giulia Cangialeoni, gli appassionati camperisti di Galeata Irene e Giorgio Landi e con la collaborazione di Viaggi Mancini e del presidente della Del Campo Guido Sassi, ben 30 equipaggi per la prima volta hanno fatto visita a Galeata per un fine settimana all’insegna dell’arte, della cultura e della gastronomia.

"Ringraziamo come amministrazione il Camper Club Italiano di Bologna – precisa il consigliere Cangialeoni – per aver individuato in Galeata e nell’alto Bidente una nuova tappa del loro percorso di conoscenza dei borghi autentici dell’Emilia Romagna. Questa iniziativa si inserisce pienamente nel progetto di fruizione del ricchissimo patrimonio del Parco archeologico di Mevaniola, della Villa di Teodorico nell’area del Pantano-Setta, dell’abbazia millenaria di Sant’Ellero, del Museo civico don Mambrini di Pianetto e del percorso della Via Romea Germanica".

Il tentativo dell’amministrazione è quello di mettere a sistema le varie eccellenze del territorio comunale ma non solo, interagendo con le realtà vicine come il Castello di Cusercoli e in particolare con il Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, la diga di Ridracoli che sono meta di decine di migliaia di visitatori all’anno. Anche se districarsi tra i numerosi progetti di promozione turistica della Romagna appenninica non è semplice e il rischio di sovrapposizioni molto spesso in agguato. "La visita di questo fine settimana è finalizzata a promuovere le eccellenze culturali del nostro territorio senza chiusure campanilistiche – conclude – per far conoscere ad un maggior numero di persone l’entroterra romagnolo".

Oscar Bandini