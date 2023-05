Galeata, quattro weekend di iniziative per Sant’Ellero

di Oscar Bandini

Maggio in val Bidente è il mese dei festeggiamenti di Sant’Ellero, il patrono di Galeata. La parrocchia, l’associazione Sant’Ellero e la locale Pro loco Aps per l’occasione hanno programmato diversi appuntamenti da domani al 28 maggio, che si svolgernano sul colle che dista tre chilometri dall’abitato di Galeata. Qui sorge la chiesa (nella foto) che è ciò che resta dell’antichissima abbazia fondata nel 496 dallo stesso Hilarus, o Ellero, a seguito di una donazione del nobile pagano ravennate Olibrio che, secondo la tradizione, fu liberato dal demonio grazie all’intervento proprio del santo.

Nacque così il primo nucleo della potente abbazia retta da abati-guerrieri che controllò per secoli ampi territori appenninici della Romagna toscana e a lungo diocesi nullius. I fedeli, in particolare toscani oltre che ovviamente romagnoli, raggiungono Galeata in questo mese per visitare in particolare la cripta dove pregava Ellero e dove tradizionalmente si accosta il capo su un foro per essere sanati dal mal di testa.

Si parte dunque domani alle ore 11 con la celebrazione della prima Comunione e poi alle 16.30 con il concerto della Banda Comunale Alberto Albertini diretta dal maestro Massimo Bertaccini. Appuntamento quindi nel successivo weekend, nel dettaglio domenica 14, alle ore 16, con la Festa degli aquiloni, mentre lunedì 15, con inizio alle ore 11, vi sarà la Festa del Santo Patrono con la solenne celebrazione eucaristica alla presenza del vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza.

Proseguendo con il calendario degli eventi, sabato 20 partirà alle ore 20 la fiaccolata lungo il sentiero delle Cellette e domenica 21 alle 16.30 sarà il momento di nuovo della musica con le ‘Sirene oniriche’. Musica fra l’altro protagonista, infine, anche domenica 28, quando alle 16.30 si chiuderà il programma delle iniziative con il concerto degli Intercity Gospel Train.

Numerosi i momenti di fede con rosari, confessioni, messe e litanie. Inoltre alla domenica mercatino di beneficenza, mercato ambulante e punto ristoro a cura della Pro loco.