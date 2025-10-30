Galeata riaccende la passione per i cavalli

Galeata l’1 e 2 novembre si trasformerà in una vera e propria cittadella per gli appassionati del cavallo con l’apertura della 46ª edizione di ‘Galeata Cavalli - mostra del cavallo e del puledro’, una delle manifestazioni storiche romagnole, nata nel 1979 e dedicata al mondo equestre che si è ritagliata un ruolo importante in Romagna.

L’evento è organizzato dalla Pro loco, dal Gruppo Cavallari con il patrocinio del Comune, la collaborazione dell’Unpli Forlì-Cesena, del Gal L’Altra Romagna e dell’Associazione Regionale Allevatori.

"L’idea di questo appuntamento risale alla Pro loco di Galeata alla fine degli anni ‘60, allora guidata da Gilberto Battistini e Paolo Cristofani – precisa Athos Mazzoni presidente della Pro loco Mevaniola – e grazie all’azione del Gruppo Cavallari nel biennio 1997-98 la fiera fece un deciso salto di qualità e di immagine".

Nell’area feste del vecchio campo sportivo di via Giuseppe Castellucci, a fianco della Bidentina, si alternano da giorni 40 volontari che hanno montato i box per i cavalli oltre agli stand espositivi e a quello gastronomico.

"Si tratta di una mostra mercato alla quale partecipano allevatori, commercianti, appassionati del settore e curiosi – continua Mazzoni – da tutta Italia per ammirare e commerciare esemplari di razza italiana, europea, araba e americana".

Le azdore della Pro loco sono tutte mobilitate nella preparazione dei piatti della tradizione romagnola autunnale con lasagne, polenta, tagliatelle e piadina fritta a volontà.

L’ouverture dell’evento è venerdì 1 novembre con l’inaugurazione ufficiale alle 11, anticipata dalla parata nelle vie del centro storico. A seguire villaggio indiano, area giochi e angolo foto/selfie, battesimo della sella con Scuderia I Grilli, rassegna morfologica, dimostrazioni Volteggio, dimostrazioni equestri e spettacolo ‘Galeata Cavalli Show’.

Domenica 2 dimostrazioni attitudinali, rassegna morfologia migliori soggetti in mostra, Wild Angels – line dance, carosello Scuderia del Borgo, Raggio di Sole – dimostrazioni Volteggio, chiusura alle 17,30 con premiazioni migliori soggetti in Morfologia Premio Teodorico Best in Show, spritz, caldarroste e vin brulè. Tra i protagonisti Matteo Ruffini.

Sempre domenica, infine, le vie del centro storico di Galeata, a partire dalle 8, vedranno la presenza del mercato ambulante straordinario con l’arrivo di migliaia di visitatori tra gli odori dei cavalli e i profumi delle spezie e dei cibi.

In piazza Gramsci l’autoscontro, parata degli ‘Sbandieratori, musici e uomi d’arme di Terra del Sole’, stand gastromici itineranti, menù a tema nei ristoranti e aperitivi nei bar. Info: 348.4772492.

Oscar Bandini