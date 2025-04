Galeata, Rossella Serri chiude dopo 70 anni

Rossella Serri dopo 70 anni di attività ha tirato giù la saracinesca del suo negozio di abbigliamento in via Palmiro Togliatti 5 a Galeata, noto in paese anche come ’Serri e Cappelli’. Si tratta di una attività che è stata il punto di riferimento per tutta la comunità galeatese che, grazie alla sensibilità di Rossella, coadiuvata dai famigliari, ha sempre saputo reinventarsi, seguendo il cambiare delle mode che si sono susseguite nel corso degli anni e portando in paese articoli capaci di rispondere alle esigenze delle famiglie che vanno dall’abbigliamento fino alla biancheria e alle scarpe.

La commerciante, inoltre, per ben 60 anni ha portato i suoi articoli anche al mercato settimanale di Rocca San Casciano dove era molto conosciuta ed apprezzata per il rapporto qualità prezzo dei suoi capi. Non a caso il sindaco del Comune della Valle del Montone Marco Valenti ha voluto ringraziare di persona Rossella per "la sua presenza costante al mercato settimanale del mercoledì che si svolge sulla nostra bellissima piazza dove si affacciano palazzi cinque-seicenteschi appartenuti alle nobili famiglie rocchigiane ed antiche osterie".

Il primo cittadino l’ha voluta omaggiare anche del libro fotografico di Roberto Monti ’Rocca San Casciano e la sua Terra’, un dono che la consacra idealmente quasi come una cittadina onoraria. Commossa, Rossella Serri ha ringraziato il sindaco e ripercorso i suoi anni di lavoro nella valle del Montone: "Rocca è stata per me il paese più accogliente della mia attività, secondo solo a Galeata, il mio paese natale. Qui ho conosciuto tante brave persone e colleghi del mercato che difficilmente dimenticherò".

A Galeata, invece, il sindaco Francesca Pondini e il suo vice Eraldo Cucchi hanno voluto salutare con una piccola cerimonia la famiglia Serri, e in particolare la titolare della rivendica, la quale, anche in questa occasione, si è dimostrata visibilmente commossa.

"Un enorme grazie a tutta la famiglia Serri per quello che hanno fatto a Galeata in più di 70 anni. Rossella, con la sua solarità, espansività e cordialità – hanno detto – rimarrà nel cuore di tutti noi e, con le sue mille passioni, saprà reinventarsi nell’ambito del volontariato, mettendo a frutto le sue mani d’oro. Un sentito ringraziamento anche dall’amministrazione comunale di Galeata, che spera che la vostra dedizione e impegno possano essere di esempio per i tanti giovani galeatesi che spero si mettano in gioco e rilevino questa attività".

