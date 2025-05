Galeata, stagione record: "Sold out tutte le pièce"

Si è chiusa con ‘Una donna di prim’ordine’ di Maria Pia Timo la stagione 2024-2025 del Teatro Comunale ‘Carlo Zampighi’ di Galeata. "C’è stato un aumento di abbonamenti e si è registrato il sostanziale tutto esaurito – precisa il curatore della rassegna Giancarlo Dini della DireFare – per tutti gli spettacoli. Aldilà degli artisti più noti, come Gianmarco Tognazzi, Vito, Maria Pia Timo e Denis Campitelli, la fiducia degli spettatori si è manifestata anche negli spettacoli meno conosciuti come quello di ‘Stivalaccio teatro’ che ha coinvolto il pubblico con improvvisazioni, o il commovente ‘Aquile randagie’ che ha fatto registrare una grande partecipazione di scout e adolescenti interessati all’argomento. Un’ ultima cosa a cui tengo – aggiunge Dini -. Salutiamo Catia Collinelli, responsabile ufficio cultura, prezioso sostegno e stimolo continuo nella programmazione teatrale, giunta a fine percorso lavorativo".

Molto soddisfatta anche la sindaca Francesca Pondini. "A nome mio e dell’amministrazione comunale, desidero esprimere la nostra più viva soddisfazione per la conclusione della stagione teatrale diretta da Giancarlo Dini. Un ringraziamento sentito va a lui per l’impegno, la passione e la competenza con cui ogni anno riesce a portare sul nostro palcoscenico artisti di grande valore e spettacoli di altissima qualità". "Il teatro è un presidio fondamentale di cultura, confronto e crescita collettiva. La partecipazione calorosa del pubblico – conclude - ci conferma che la nostra comunità ha sete di bellezza, riflessione e arte. Continueremo a investire e a credere nella cultura come motore di sviluppo umano e sociale".

Oscar Bandini