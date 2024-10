Galeata, stagione teatrale sempre più attrattiva

Parte il 16 novembre la stagione teatrale 2024-25 di Galeata. In calendario ci sono protagonisti importanti della scena teatrale come Vito (con il suo ‘L’altezza delle lasagne’ in cui gioca con i luoghi comuni e lo stupidario legato al cibo); Gianmarco Tognazzi (che parlerà dei misteri e della magia di Paul Mc Cartney e dei Beatles ); Denis Campitelli (impegnato nella riproposizione di ‘Zitti Tutti’ testo teatrale scritto appositamente per Ivano Marescotti da Raffaello Baldini e portato in scena da lui 30 anni fa). Completano la proposta ‘Aquile randagie’, testo sulla resistenza degli scout italiani al nazifascismo programmato nel Giorno della Memoria; ‘Giulietta e Romeo’ di Stivalaccio teatro, uno spettacolo in cui tre scalcinati guitti guidano il pubblico, tra canzoni, improvvisazioni e coinvolgimento del pubblico stesso reso protagonista della ricostruzione della storia degli innamorati di Verona, e Beatrice Schiros che fa un bilancio tra storie divertenti, aneddoti e riflessioni serie su solitudine, genitori e affetti di chi tra teatro e cinema fa un bilancio della sua vita di attrice.

"La stagione suscita curiosità e interesse non solo nel territorio alto bidentino – precisa Giancarlo Dini della DireFare sas, direttore artistico della rassegna – ma attira da un po’ di tempo anche il pubblico dei centri maggiori della pianura, e non solo per i singoli spettacoli, ma anche per l’abbonamento. La scoperta del territorio, una gita fuori porta magari abbinata ad una cena nelle locande e osteriesono diventati un appuntamento fisso per molti dei nostri spettatori e ne siamo infinitamente contenti".

"Per l’amministrazione comunale resta centrale sia la funzione del teatro nella rappresentazione dell’identità di questo paese – commenta il sindaco Francesca Pondini – sia per la crescita umana e culturale di tutta la comunità. Grazie alla collaborazione con Dire Fare sas società con cui si è instaurato nel tempo un rapporto di consolidata fiducia, la proposta di quest’anno rispecchia una stagione variegata, interessante e stimolante per un pubblico esigente ed eterogeneo. L’alta qualità del progetto – conclude – è la nostra cifra culturale che anche quest’anno definisce e caratterizza tutti i titoli in programma e ci teniamo a ribadire che su questo ci sarà sempre il nostro massimo impegno".

Sostenitori della rassegna le aziende Isolpav, Zambelli, Gin Falterona 1654, Valli, Non solo luce - Unieuro, Bar de Borg e Il Ritrovo. Inizio spettacoli 21,15. Info, prenotazioni e campagna abbonamenti: 376.1224452. Ingresso: intero 15 euro; ridotto 13. Abbonamento a 6 spettacoli 65 euro. Dalle 10 del 28 ottobre sarà possibile acquistare on line abbonamento e singoli biglietti su www.diyticket.it/events/Teatro/A1612/abbonamento-galeata-stagione-teatrale-20242025.

Oscar Bandini