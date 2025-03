Galeata, tigli capitozzati. Europa Verde protesta

La capitozzatura dei tigli di via Cimatti a Galeata ha provocato la protesta di Europa Verde di Forlì-Cesena. "Lungo via Cimatti, a Galeata – si legge nella nota – si è consumato l’ennesimo scempio ai danni del patrimonio arboreo urbano: i bellissimi tigli che adornavano la strada, migliorando la qualità dell’aria e offrendo ombra e frescura, sono stati brutalmente capitozzati. Questa pratica, vietata dalle normative vigenti, provoca danni irreversibili alle piante, compromettendo un patrimonio pubblico che le amministrazioni dovrebbero invece proteggere e valorizzare".

Poi la nota colpisce un punto sensibile perché secondo Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi "sarebbe stato dato avvio alle motoseghe addirittura senza uno straccio di perizia, senza una valutazione tecnica adeguata, affidando a gente che, visti i risultati, appare priva della necessaria professionalità e competenza. Ci chiediamo perché un silenzio omertoso continui a circondare operazioni di questo tipo, quando i tecnici del verde, che ben conoscono le conseguenze di simili pratiche, avrebbero tutto l’interesse a denunciarle invece di limitarsi a sterili lamenti. Una chiara violazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente (10 marzo 2020) sui Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico, che stabilisce precise linee guida per la tutela e la conservazione del patrimonio verde urbano". Infine l’invito alle autorità preposte alla tutela del patrimonio pubblico (in questo caso al Comune), di verificare i metodi di affidamento dei lavori pubblici, la tutela del paesaggio invitandoli ad intervenire, riconoscendo il danno anche economico che questo tipo di operazioni insensate provocano nel medio termine.

o.b.