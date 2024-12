Galeata tra casette di legno, dolci assaggi e pista di pattinaggio

Domani alle 15 in piazza Gramsci a Galeata pista di pattinaggio e casette di legno con le bevande e gli assaggi della pasticceria Erchi. Si continua venerdì 20 alle 18 con ‘Apericicciolo’ con l’osteria di Via Zannetti, in piazza Gramsci, dolciumi e bevande de E Bar de Borg e i ciccioli preparati dalal Pro loco di Cusercoli; alle 20,45 al Teatro comunale proiezione del film ‘Wicked’. Sabato 21 alla biblioteca comunale letture animate e laboratorio ‘Facciamo Natale?’. Le proiezioni di ‘Wicked’ continuano sabato e domenica.