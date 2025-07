Galeata, ultimata la campagna di scavo

La campagna di scavo sull’area archeologica della Villa di Teodorico a Galeata è giunta al termine. Dopo 30 anni di scavi e studi nell’area del Pantano-Saetta alla ricerca dell’insediamento del re goto, iniziata esattamente nel 1942 ad opera dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma, e proseguita poi dal 1995 dall’Università di Bologna e dal 2015 al 2025 dall’Università di Parma, ha concluso i suoi lavori.

Sono stati 600 metri cubi di terra asportata, 400 mq di estensione dell’area scavata che si sommano al resto della villa teodoriciana per un totale di 1000mq. "Ora è tempo di passare oltre – precisa Alessia Morigi, responsabile scientifica e direttrice della missione archeologica di scavo e documentazione dell’Università di Parma – che ha operato grazie al Comune di Galeata, che ha sostenuto economicamente l’apertura del cantiere e la partecipazione di studentesse e studenti. Il tutto – prosegue – in coordinamento con la funzionaria archeologa Romina Pirraglia della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Ora, secondo le prescrizioni della Soprintendenza, effettueremo una copertura temporanea dopo aver effettuato la lettura con GPS di tutta l’area dalla zona dell ‘Ottagono’ al ‘Cippo’ ad esclusione dell’area scoperta dai Tedeschi perché disastrata".

Il progetto di restauro, conservazione e riqualificazione del parco archeologico è stato curato dall’architetto Emanuele Ciani. "Il progetto intende completare un percorso già iniziato e concluderlo per mettere in sicurezza gli scavi archeologici e allo stesso tempo creare un’area visitabile e vivibile in tutta sicurezza attraverso percorsi, passerelle e aree di sosta a ridosso degli scavi e approfondire la conoscenza dell’area archeologica attraverso cartellonistica e totem accessibili e comprensibili a tutti".

Sarà realizzata un’area con servizi dedicati al parco e ai fruitori innovativa dal punto di vista tecnologico e indipendente dal punto di vista energetico al 71%. La concezione che muove il progetto è quella del ’green building’: efficienza energetica; uso di materiali sostenibili; gestione delle risorse idriche; qualità dell’ambiente interno, gestione dei rifiuti e del cantiere. Nello specifico messa in luce e copertura settore residenziale con ambienti pavimentati a mosaico, musealizzazione strutture di collegamento delle aree attraverso unico percorso di visita, allestimento aree verdi e restauro generale.

"Villa Teodorico è un progetto a cui tengo molto – afferma il sindaco Francesca Pondini–. Qui non c’è solo il racconto di un re barbaro e illuminato, ma un’occasione concreta per riflettere su come il nostro territorio abbia costruito relazioni tra potere, paesaggio e cultura. Il 2026 sarà un momento chiave per Ravenna e Villa Teodorico ne sarà una tappa essenziale: non una vetrina, ma un laboratorio di conoscenza condivisa". "Crediamo che investire nei luoghi della storia – aggiunge – significhi investire nella qualità della vita dei cittadini, nella formazione dei giovani e in una dimensione di accoglienza sostenibile. Insieme al Comitato Ravenna per il 2026 abbiamo deliberato un protocollo d’intesa con il Comune di Ravenna, la Regione, la Provincia di Ravenna, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Diocesi di Ravenna-Cervia e i Musei Nazionali di Ravenna. La Ravenna del 2026 e Galeata non celebreranno solo il passato: racconterà una città e un paese capaci di custodire la memoria mentre costruiscono orizzonti nuovi".