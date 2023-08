’Galeata’s Got Talent’ dilettanti allo sbaraglio

Nell’ambito dei festeggiamenti della Patrona Madonna dell’Umiltà si è svolta presso l’area feste nel teatro tenda a Galeata la nona edizione del talent show ‘Galeata’s Got Talent 2023’, dilettanti e non allo sbaraglio. La serata presentata dal direttore artistico Endriu Passavanti, con la regia di Massimo Mantini, ha visto la partecipazione di un grande pubblico. Due sono state le categorie in gara i giovani e i senior. Sul palco si sono esibiti anche quest’anno personaggi per tutti i gusti : cantanti ballerine, un intrattenitore seriale , una danzatrice del ventre, in competizione anche una super mamma con i suoi due figli , un gruppo pop rock e una cantante lirica giapponese. Nella categoria ’Giovani’ in gara sedici esibizioni che sono state giudicate inizialmente dalla giuria di qualità formata da docenti e amministratori: Agnese Dall’Ara, Francesca Tempesti, Alessandra Matteucci, Martina Bellavista, Nicoletta Cangini e come presidente di giuria Teddy Iftode violinista affermato. L’applausometro finale del pubblico ha decretato le vincitrici assolute dei giovani: Asia Romualdi e Marilù Casamenti le quali hanno conquistato il pubblico con coreografie acrobatiche.

Nella categoria ’Senior’ si sono svolte cinque esibizioni. Il pubblico con applausometro ha decretato a sorpresa la vincitrice Yuki Camilli, al secondo posto Lorenzo Aricchiello, mentre in terza posizione Anna Recchia.

Intervenuta anche la sindaca Francesca Pondini la quale si è complimentata e congratulata con tutti i giovani talenti intervenuti. A sorpresa sul palco del talent è salito anche Alessandro Patacchini in arte Jpata giovane calciatore delle giovanili dell’Inter e attuale Youtuber influencer musicista tiktoker amatissimo dai più giovanissimi.

