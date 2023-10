Galeotti, due mostre: all’estero e ’in casa’

Doppio impegno in corso per l’artista modiglianese Idilio Galeotti con due mostre, una personale all’estero, e l’altra collettiva nel borgo natio. Sindacalista in pensione, 61 anni, Galeotti ha studiato storia dell’arte e scultura con indirizzo ceramica a Faenza e poi a Roma presso un Centro sperimentale di fotografia, cinematografia e scultura. La mostra in Germania, ‘Il Viaggiatore e le Imperfette Architetture dell’Anima’, sta riscuotendo un notevole successo per affluenza di pubblico e critica.

Inaugurata il 24 settembre proseguirà fino al 12 novembre al museo Kunstation di Kleinsassen nella Comunità del Rhön. Ma il poliedrico artista espone anche al Mu.Ve. di Modigliana, tema di quest’anno ‘La Scelta’: inaugurata il 30 settembre in piazza Cesare Battisti 12 proseguirà fino al 29 ottobre.

Realizzata in collaborazione con l’associazione culturale ‘Ics Fectori Art’, presidente lo stesso Idilio Galeotti, presenta 40 opere esposte tra sculture, dipinti e fotografie di una ventina di artisti. Con la mostra, aperta tutte le domeniche dalle 16 alle 18, sarà possibile visitare anche la collezione di arte contemporanea e l’appartamento dei Vescovi, con la collezione di arte antica e le quattro famose lunette del pittore macchiaiolo modiglianese Silvestro Lega (1826-1885). Per info: whatsapp al 347.5571748, email a silviasamory@gmail.com, responsabile del Mu.Ve.

La mostra tedesca invece è organizzata dalla coordinatrice Regina Goldbach, dalla curatrice Elisabeth Heil e dalla direttrice del museo Monika Ebertowski. "Galeotti era già ospite nel 2016 e ha impressionato con le sue straordinarie e poetiche figure in ceramica nella mostra ‘Belle Arti dell’Unione Acquacheta Montana’ – spiega la direttrice del museo –. Ora è tornato con un progetto altrettanto poetico, che l’artista ha realizzato come un’installazione con sculture in terracotta policroma, invetriata, fotografie e video nello spazio dello studio". Ovviamente soddisfatto Galeotti per "un’accoglienza – racconta – andata oltre le più rosee aspettative, perché mio figlio ed io abbiamo constatato grande interesse per questo progetto artistico con circa trenta opere che creano un’atmosfera di contrasti e attrazioni. Al punto che mi è stato chiesto, questa volta come artista del museo Kunstation, di continuare con l’esposizione in altri luoghi e il prossimo sarebbe nel castello ‘The Roroco Schloss Königstein’, vicino a Dresda".

