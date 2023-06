Galeotti firma i premi per i 40 anni di ‘Acapulco’

Il poliedrico artista modiglianese Idilio Galeotti, presidente dell’associazione Ics Fectori Art, ha realizzato i premi in ceramica (nella foto) per i 40 anni del film ‘Acapulco prima spiaggia... a sinistra’ che saranno consegnati ai protagonisti nell’evento ‘Acapulco... 40 anni dopo’. Infatti quest’anno si festeggia il 40° anniversario della pellicola con Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Gegia, Serena Grandi e Simona Marchini. Per la regia di Sergio Martino il film fu girato a Cesenatico ed è diventato un cult della commedia all’italiana.

Venerdì prossimo al Bagno Vally (ex Bagno Zaira, luogo cardine del film) la giornata dedicata al film. "Ospiti dell’evento Andrea Roncato e Mirella Banti, l’avvenente tabaccaia dei Minerva, due dei protagonisti del film che ha fatto la storia della nostra riviera – spiega Galeotti –. Il programma prevede aperitivo dalle ore 19, consegna dei premi ricordo e a seguire la proiezione gratuita aperta a tutti del film, per la prima volta in versione rimasterizzata e restaurata".

Galeotti è stato coinvolto all’evento dal figlio Nicolas, che ha curato sia le riprese che il montaggio del promo e che girerà il video della serata. "Queste collaborazioni con mio figlio Nicolas mi rendono molto felice. Abbiamo tanti eventi in cantiere, tra cui una mostra in Germania a settembre, dove andremo io con le mie opere scultoree e lui con un suo video del Vojager".

Giancarlo Aulizio