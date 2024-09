Galiano fa il botto: pienone e lunga fila per la sua lezione

Grande folla ieri al Buon Vivere per lo scrittore e insegnante Enrico Galiano, intervenuto sia al mattino, parlando agli studenti del suo ultimo libro ‘Una vita non basta’, e poi in serata per l’appuntamento pubblico in cui ha tenuto la sua lezione-spettacolo ‘Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci’. Entrambi gli appuntamenti si sono tenuti al San Giacomo, sede principale del festival, l’ex chiesa del complesso del San Domenico stracolma in serata di spettatori tanto da creare un lungo serpentone all’ingresso (foto Frasca). Un successo tale da non consentire purtroppo a tutti di poter entrare a seguire lo spettacolo.