Galleria Manoni, ‘Le Salon de Jeudi’ al finissage

La Galleria Manoni ospita fino a domani la prima edizione de ‘Le Salon de Jeudi’ a cura di Davide Boschini, con apertura negli orari della storica Mesticheria, in corso Garibaldi 55/a in Forlì. Sono esposte opere di: Silvano D’Ambrosio, Otello Turci, Elizaveta Timofeeva, Gian Guido Grassi, Vincenzo Baldini, Elisabetta Zamagna, Delio Piccioni, Giannelli in arte Grota. Oggi alle 17.30 si terrà il ‘Finissage’: il curatore Davide Boschini dialogherà con gli artisti per approfondire le loro esperienze e tecniche. Seguirà un piccolo brindisi.