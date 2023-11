Galleria Vittoria, al via i lavori. Centro, si recuperano 102 posti auto

È una delle zone più critiche del centro storico, con le sue vetrine buie e un’architettura che si è rivelata propizia per il bivacco: la Galleria Vittoria ha diverse volte tentato il rilancio, spesso senza la fortuna sperata. L’ultimo arrivo, il lounge bar ‘Vite’, ha chiuso i battenti già da diversi mesi. Ora per gli spazi affacciati su corso della Repubblica sta per arrivare una seconda opportunità grazie allo stanziamento di quasi 6 milioni di euro, interamente finanziati dal Pnrr per realizzare dei lavori imponenti che termineranno entro il 16 gennaio 2025.

È partito in questi giorni il maxi cantiere per la riqualificazione di Galleria Vittoria che vedrà l’incremento degli spazi verdi, l’eliminazione delle barriere architettoniche e il recupero di ben 102 posti auto che si collocheranno nel grande parcheggio interrato rimasto a lungo inagibile. "L’appaltatore inizierà dall’autorimessa – spiegano gli assessori Vittorio Cicognani e Marco Catalano –. È proprio questo il punto più sensibile dell’area, con numerose infiltrazioni dal solaio e situazioni di grave ammaloramento delle parti edili. Dopo la pulizia e il risanamento strutturale delle zone interrate, procederemo con la sostituzione della pavimentazione e l’applicazione di una guaina impermeabile nell’intero complesso".

Una volta perfezionato lo scheletro dell’autorimessa, verranno realizzati i parcheggi veri e propri, così distribuiti: 91 parcheggi standard, 4 con colonnine di ricarica elettrica, 3 per disabili e 4 per donne in gravidanza. "I posti saranno illuminati con lampade a led colorate per essere individuate a distanza e tutto sarà videosorvegliato". Importante: l’accesso non sarà più da via Nazario Sauro, al quale si accedeva solo da corso della Repubblica, ma da via Oberdan, che si può imboccare da viale Matteotti: un nuovo ingresso che sarà realizzato ad hoc. Via Sauro sarà invece l’uscita.

Con il recupero dei 102 posti auto di Galleria Vittoria, la realizzazione dei parcheggi in via Casamorata (60 stalli) e in via Romanello (80 stalli), e l’imminente inaugurazione della nuova area di sosta a ridosso del campus universitario (111 stalli), sta per salire a 353 l’offerta di posti auto all’interno del perimetro del centro storico di Forlì.

La Galleria verrà poi riqualificata anche nella sua parte in superficie, con la valorizzazione della piazzetta, nuove pavimentazione e illuminazione e l’ampliamento dell’area verde. "Questo è un progetto che mi sta molto a cuore – conclude l’assessore Cicognani –, prima di tutto perché 100 posti auto inutilizzati in centro storico erano uno spreco ingiustificabile. Si parla tanto della necessità di incrementare l’offerta della sosta in centro e poi ci si dimentica di spazi come questo, così vicino alla piazza. Inoltre, la riqualificazione della Galleria Vittoria si pone come obiettivo quello di realizzare uno spazio dinamico e sostenibile, andando a incrementare la fruibilità pubblica di un simbolo del centro fortemente compromesso".