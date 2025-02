Galleria Vittoria: "Posti auto, nuove luci e videosorveglianza. E anche aiuole verdi"

Nuovo look e recupero di cento posti auto nel parcheggio interrato. Questo il progetto milionario (parliamo di quasi 5 milioni) che interessa la Galleria Vittoria. Passando di fronte al suo ingresso in questi giorni è impossibile non notare le coperture bianche posizionate su corso della Repubblica: i lavori in corso ormai da diversi mesi sono entrati nel vivo e celano quasi completamente la vista su quello che attualmente si configura come uno degli spazi più problematici della città.

La Galleria Vittoria, inaugurata come spazio commerciale nei primi anni Ottanta, è infatti caduta rapidamente in disgrazia, al punto che oggi, ad eccezione di una copisteria, un salone da parrucchiera e un’estetista, non resta più nessuna attività aperta. Anche Balloon Express, l’esercizio commerciale forse più fortunato dell’area anche grazie al suo affaccio su corso della Repubblica, sta per trasferirsi in un’altra sede. A ravvivare la zona rimane la ‘Campus tower’, ovvero lo studentato che ospita una novantina di ragazzi. Un abbandono generalizzato che ha trasformato l’area coperta in un ricettacolo di microcriminalità. Già il cantiere stesso, stando alle parole di chi in quella zona vive e lavora, ha migliorato la situazione, allontanando chi utilizzava le architetture brutaliste della galleria per bivacchi serali e notturni: una condizione che potrebbe finalmente risolversi con la fine dei lavori annunciata per la primavera.

Martedì pomeriggio, il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani hanno effettuato un sopralluogo con le ditte e i tecnici impegnati nelle lavorazioni. "Stiamo rispettando il cronoprogramma e al momento è stato eseguito più del 60% delle opere – spiega Cicognani. Tutte le pavimentazioni sono state ultimate, sia quelle in gress porcellanato che quelle in materiale bloccante e drenante, con le tracce per ipovedenti".

La Galleria avrà anche una forte componente verde: "Le circa 20 aiuole, recuperate con la rimozione di tutti i dislivelli, sono pronte per essere arricchite con vegetazione e piante perenni. Alcune di queste, entrando da via Nazario Sauro, sono già allestite e ben visibili da chi passeggia lungo il marciapiede. La cura e il mantenimento delle aree verdi verranno affidate a un impianto di irrigazione a basso consumo, alimentato da una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, da un pozzo artesiano e in parte residuale dal recupero delle acque meteoriche".

Novità anche per quanto riguarda l’illuminazione: "Nei prossimi giorni verranno effettuate le prove in notturna del nuovo sistema di illuminazione pubblica a basso consumo energetico. Ognuno dei 46 nuovi pali della luce, di cui 23 già montati, è dotato di 3 faretti e un corpo illuminante nella parte apicale". Tra i pezzi forti del progetto c’è, naturalmente, il parcheggio: "Nell’autorimessa, totalmente ripulita, gli intonaci sono stati consolidati con materiale ignifugo e procede a ritmo spedito la costruzione di un vano scala con ascensore, biglietteria automatica e bagni pubblici. Gli stalli, più di 100 compresi quelli per la ricarica delle auto elettriche, i disabili e le donne in gravidanza, saranno tutti videosorvegliati".

Sofia Nardi