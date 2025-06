Galleria Vittoria: più verde e il parcheggio per dire stop al degrado

Forlì, 20 giugno 2025 – Aiuole verdi, nuove pavimentazioni, panchine e illuminazione contemporanea. Questo è quello che si vede, eppure il cuore della rinnovata galleria Vittoria resta invisibile finché non si scende sottoterra, al piano meno uno, dove si trova il parcheggio da 110 posti, già esistente, ma in stato di abbandono da oltre un decennio.

I Giardini di Galleria Vittoria

È stato inaugurato ieri il progetto concluso: un lungo cantiere che ha scoraggiato Balloon Express, uno dei pochi esercizi commerciali che rimanevano nella galleria (ora non più), ma che da qui in avanti promette di ridare vita a una delle zone più degradate della città.

A illustrare l’opera è la squadra che se ne è occupata. “Questo progetto – spiega l’ingegnera Simona Savini, dirigente del servizio Pianificazione urbanistica e politiche ambientali – è stato candidato al Pnrr per la ‘rigenerazione urbana’ ed è stato finanziato per oltre il 60%.

L'inaugurazione dei Giardini di Galleria Vittoria

Il suo valore complessivo è di 5 milioni e 870mila euro. Il cantiere è stato consegnato alla fine del 2023 ed è stato completato in maggio, dopo circa 500 giorni di lavoro e nel pieno rispetto delle scadenze imposte dal Pnrr”. E spiega nel merito: “Galleria Vittoria aggrega e compenetra spazi privati, pubblici e privati a uso pubblico. L’intervento che è stato portato avanti ha raggiunto importanti obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale, infatti prima galleria e piazza erano completamente pavimentate e con gradoni poco accessibili: oggi sono state completamente ridisegnate senza barriere architettoniche e con l’aggiunta di aiuole che migliorano la permeabilità”.

Per quanto riguarda l’autorimessa, invece, “ha subìto un consolidamento strutturale, il rifacimento degli impianti e il rinnovamento del layout architettonico”. Il parcheggio, sebbene i lavori siano terminati, non è però ancora utilizzabile: si conta che le auto potranno accedervi dall’autunno, una volta ottenuti tutti i permessi.

“Questo progetto – interviene l’architetto Sebastiano Sarti – si riassume in poche parole chiave. ‘Adattabilità’ al clima e al modo di vivere delle persone; ‘permeabilità’, non solo del suolo, ma anche intesa come capacità di accogliere e collegare spazi. E ‘inclusione’, perché abbiamo cercato di creare uno spazio in cui ognuno si sente accolto, a casa. Era un edificio dalle geometrie rigide al quale abbiamo cercato di restituire umanità”.

“Abbiamo procurato molti fastidi ai cittadini – sono state le parole della direttrice dei lavori, l’ingegnera Raffaella Lombardi –, ma è stato purtroppo necessario per poter finalmente restituire loro uno spazio migliore”. Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani: “Questo è un progetto realizzato con passione e amore. Sono contento di aver contribuito a restituire alla città un luogo rimasto a lungo dimenticato”. Cicognani tiene anche a motivare una lacuna: “Mancano ancora i giochi per i bambini, ma porremo rimedio al più presto”.

“Il giudizio più importante – conclude il sindaco Gian Luca Zattini – è quello che daranno i cittadini. Questo è un luogo che ha visto il recupero nella semplicità e ora è bello e accogliente. Ci consente di recuperare oltre 100 posti auto che erano rimasti inutilizzati: un’operazione che rientra nella volontà di ridare slancio al centro sfruttando e valorizzando un patrimonio del quale disponevamo già”.