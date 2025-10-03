Gambero Rosso, ’tre bicchieri’ alla Cantina Celli

Sono stati assegnati i Tre Bicchieri del Gambero Rosso al Sangiovese Riserva Bertinoro ‘Bron&Ruseval’ della Cantina Celli. Si tratta di una prima volta in assoluto per questo vino che risulta anche essere l’unico sangiovese di Bertinoro sul podio della guida Vini d’Italia. Ogni anno, la redazione vino del Gambero Rosso assaggia circa 40 mila vini italiani grazie a una squadra di oltre 60 degustatori esperti. Noti giornalisti, sommelier e personalità del settore, selezionati in base alla competenza e alla conoscenza profonda del territorio, assaggiano ‘alla cieca’ i campioni inviati dalle cantine.

Quest’anno, dopo avere superato varie fasi di selezione, la giuria ha premiato con il massimo riconoscimento il vino della Cantina Celli, il cui titolare, Mauro Sirri, commenta orgoglioso questo riconoscimento: "Un vino vera espressione del territorio, nato sullo Spungone dei vigneti della tenuta Maestrina. Siamo felici che i degustatori abbiano percepito quello che anche i nostri consumatori amano: grande equilibrio di frutto e acidità, con tannini che lo rendono un vino di struttura, ma allo stesso tempo di grande beva ed eleganza".

La cantina verrà ufficialmente premiata domenica 12 ottobre a Roma, e prenderà parte alla grande degustazione organizzata dal Gambero Rosso con tutti i vini italiani vincitori del riconoscimento Tre Bicchieri 2026.

ma.bo.