Gambi (Bcc):: "Siamo vicini ai cittadini e alle imprese"

L’appuntamento di Caffè Carlino per i 140 anni del giornale, fondato il 21 marzo del 1885, si è svolto sotto i portici di fronte alla sede centrale della Bcc, in corso della Repubblica, a due passi da piazza Saffi. A fare gli onori di casa è stato il presidente della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, Giuseppe Gambi. "Abbiamo voluto sostenere questa festa che attraversa tanti territori della Romagna, perché il Carlino fa parte della Romagna – ha ricordato Gambi –. Leggo il Carlino come prima cosa tutte le mattine. Anche quando sono fuori in un’altra città o all’estero, apro sempre la pagina on line e mi sento subito a casa".

Ha ricordato, poi, come l’impegno del Carlino in favore del proprio territorio sia lo stesso della banca da lui presieduta. "Uno sforzo di vicinanza ai cittadini e alle imprese, il nostro, che è aumentato durante l’alluvione – ha spiegato il presidente –. Abbiamo cercato di fare di più di quanto non abbiamo mai fatto e abbiamo visto che anche il Carlino era lì con noi". Tra le azioni che ha ricordato Gambi si annovera anche il sostegno verso coloro che si accingono a presentare i moduli attraverso le piattaforme "a cui anticipiamo fino a 20mila euro a tasso zero".

ma.bo.