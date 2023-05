Gara a Terra del Sole, ecco i balestrieri più forti

Con l’arrivo della primavera si intensifica l’attività della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole. Domenica è andata in scena la seconda prova del campionato sociale, che vede protagonisti tutti i tiratori della cittadella. Nonostante il tempo avverso, la gara si è rivelata spettacolare. Elemento di continuità il notevole livello dei ragazzi e delle ragazze presentatisi sul cavalletto di tiro, autori di punteggi altissimi: non è una caso che la compagnia sia campione d’Italia e la squadra più titolata del Bel paese. Trentadue in totale coloro che si sono cimentati nell’antica arte di scagliare la verretta.

A conseguire i punteggi più elevati Germano Poggiali, capace di mettere in carniere un bel 32, quindi Fausto Assirelli, Nicola Pieraccini, Maurizio Mazzoli e Paolo Fragorzi, autori di 30 punti. Graduatoria serratissima anche in occasione della prima prova, svoltasi il 29 aprile, in concomitanza con Eliopoli: per i tanti visitatori accorsi ad assistere all’evento, l’opportunità di vedere da vicino la suggestiva prova in programma nell’Arena sotto le mura medicee. Nell’occasione a imporsi fu Ivan Mambelli davanti a Michele Verità, Monica Olivucci, Alex Ragazzini, Alessandra Del Zenero e Massimo Ragazzini. Ben 11 i tiratori riuniti nel novero di tre punti. Primo in classifica generale è oggi Ivan Mambelli con una media di 30 punti; seguono con un punto in meno Massimo Ragazzini e Monica Olivucci; a due lunghezze dal capolista Michele Verità e Andrea Benericetti con una media di 29 punti a gara. In graduatoria anche 8 donne.

Prossimi appuntamenti il 10 giugno con la terza prova e il 25 luglio per il gran finale e la proclamazione del campione di Terra del Sole. Altri impegni per la Compagnia guidata da Manuel Leonardi saranno La colleganza a Chioggia, quindi il torneo di primavera a giugno, la giostra ghibellina a Lucca in luglio. Tappe di avvicinamento al Palio, in calendario come sempre la prima domenica di settembre, mese in cui i tiratori saranno protagonisti anche a Cusercoli e, soprattutto, a Pisa per difenere il titolo di campioni d’Italia.

Francesca Miccoli