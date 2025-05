Gara degli Alberghieri: trionfa la tartàre d’agnello di Emma

Con la vittoria di Emma Cattapan dell’Istituto ‘M. Alberti’ di Villorba (TV) si è conclusa la Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri che nei giorni scorsi ha visto sfidarsi all’Artusi di Forlimpopoli i migliori giovani chef, maitre e receptionist d’Italia. Il concorso il prossimo anno si terrà così in Veneto e vi potranno partecipare anche i portacolori artusiani che, detentori del titolo, hanno avuto l’onore di ospitare la competizione, non potendovi però partecipare.

La manifestazione si è conclusa con una cena di gala all’interno della splendida cornice del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, dove il campione dello scorso anno, il forlivese Lorenzo Tedaldi, ha potuto proporre come piatto principale la sua ricetta con la quale aveva sbaragliato la concorrenza a Giarre in Sicilia. Cattapan ha proposto una tartàre di agnello, impreziosita da un fondo bruno di agnello, un crumble e uno zabaione salati, un uovo di gallinella cotto a bassa temperatura e, per finire, un sorbetto di asparagi e limone.

"Una serata straordinaria, davvero memorabile – commenta Mariella Pieri, dirigente scolastica dell’Istituto ‘P. Artusi’ –, il degno gran finale di una tre giorni che è stata un connubio perfetto di emozioni, talento, professionalità e sorrisi che hanno reso questa esperienza indimenticabile". Alessandra Sciani dell’alberghiero di Chiavenna (SO) si è aggiudicata il primo posto della sezione sala e vendita, mentre per la categoria accoglienza turistica il primato è andato a Davide Grassi, studente dell’Istituto Maggia di Stresa (VB).

ma.bo.