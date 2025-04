Gara dei cani da caccia: successo a Galeata

Si è concluso a Galeata con successo il ‘Campionato nazionale Sips su lepre 25’, organizzato dalla Società Italiana Pro Segugio con il patrocinio dell’Enci, della Federazione Italiana Caccia e del Comune. "È stato un evento straordinario che, nonostante il meteo sfavorevole, ha portato un importante introito al nostro territorio, e siamo felici di aver potuto mostrare la bellezza della nostra terra. Un ringraziamento speciale a Maurizio Linari, che grazie alla sua eccellente organizzazione ha reso tutto ciò possibile, a Gianluca Di Giannantonio, membro del Comitato Faunistico Venatorio Nazionale Enci e al presidente dell’Enci Dino Muto. Alla Pro loco e a Boris Malpezzi per il supporto organizzativo". A dimostrazione della crescita della manifestazione e della sua ricaduta positiva per l’economia dei paesi dell’alto Bidente in termini di ospitalità e ristorazione, l’amministrazione comunale ha consegnato un oggetto simbolico al miglior cane della competizione. Si tratta infatti della copia di una chiave in ferro con impugnatura in bronzo a testa di cane, risalente all’età romana, proveniente dal sito della città romana di Mevaniola, individuato nel corso del Novecento fra Galeata e Pianetto. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno fatto di Galeata uno dei punti di riferimento per le loro manifestazioni, a partire da Maurizio Linari della Pro Segugio ‘Luigi Zucchetti’ di Forlì-Cesena. La classifiche finali nelle varie categorie sono state le seguenti. Categoria singoli (Claudio Costa, Alessandro Bisello, Carmelo Giovanni Bisio); categoria coppie (Claudio Rampini, Umberto Buzzichelli, Franco Capusso); categoria mute (Maurizio Coppari, Massimo Bencivenni, Carlo Generotti); miglior soggetto (Gimmi 175 Ecc proprietario Maurizio Coppari).

Oscar Bandini