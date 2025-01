‘Gara del Sangiovese nuovo’. Serata di festa a Collinello

Grande successo per la 40ª edizione della ‘Gara del Sangiovese nuovo’ promossa dall’Asd Collinello e che si è tenuta venerdì sera, come da tradizione, nella sala del ristorante ‘Da Luis’ nella stessa frazione di Bertinoro. Oltre alla degustazione dei vini in concorso la serata prevedeva un menù a base di baccalà. Una ventina di vini in gara suddivisi nelle due categorie, novità di quest’anno. "Una volta c’erano meno cantine e tanti agricoltori che facevano il proprio vino in casa – raccontano gli organizzatori –, adesso invece è sempre meno diffuso fare il vino se non si è una cantina. Per questo motivo abbiamo deciso di avere due categorie, una dedicata al vino prodotto in casa e l’altra a quello della cantina".

Vincitore della categoria Privati è risultato Amedeo Amaducci di Polenta, mentre per le Cantine si è aggiudicata il primo posto l’azienda agricola Amaducci Massimo di Diegaro di Cesena, al secondo posto il Podere Baratta di Collinello di Bertinoro e, sul gradino più basso del podio, Tenuta la Viola di Bertinoro. "Vogliamo portare un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti, agli organizzatori e ai nostri ospiti – concludono i soci dell’associazione – che hanno reso questa serata indimenticabile".

ma. bo.