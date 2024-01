Gara di solidarietà. Dispositivi medici e kit d’igiene personale al quartiere Romiti

Continuano le iniziative solidali rivolte ai cittadini forlivesi colpiti dall’alluvione di maggio scorso. Il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici, in occasione dell’arrivo del 2024, ha organizzato una donazione insolita. In particolare, sono state consegnate 200 sporte di tela, riempite con prodotti per l’igiene personale (spazzolini, dentifrici, detergenti, shampoo, igienizzanti, pannolini per bimbi), dispositivi medici (termometri, cerotti, garze, disinfettanti, cotone idrofilo) e altri prodotti quali integratori per anziani e donne in gravidanza, kit antizanzara, per un valore di quasi 100 euro ciascuna, da destinare alle famiglie alluvionate del quartiere Romiti. Fondamentale è stato il contributo della farmacia Zuccari, che ha fornito tutti i materiali da donare. La consegna dei prodotti è stata effettuata da parte di un gruppo di soci del L.C. Forlì Giovanni de’ Medici, assieme al Presidente Enzo Cortesi e con la presenza dell’assessore al welfare del comune di Forli, Barbara Rossi, e al Parroco dei Romiti, Don Loriano Valzania. Proprio il Don ha consegnato le sporte alla Caritas, che provvederà alla distribuzione della donazione alle famiglie con anziani e bambini maggiormente in difficoltà.

Anche Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, ha voluto contribuire alla solidarietà di questi mesi. Il gruppo assicurativo ha infatti premiato l’Istituto Comprensivo 5 Tina Gori per l’impegno dimostrato nella diffusione dell’educazione finanziaria tra i suoi alunni. La scuola, infatti, è uno dei 120 istituti italiani che verranno coinvolti nell’itinerario ‘EducAzione Finanziaria a scuola’, il percorso didattico realizzato dalla compagnia. Alleanza ha premiato l’istituto comprensivo di Forlì, dando un contributo concreto al risanamento dei danni causati alla scuola dall’alluvione dello scorso maggio.

Un’altra iniziativa, mirata a una particolare fetta di popolazione, è quella di Federottica e Confcommercio, che hanno annunciato nei giorni scorsi il successo della raccolta fondi a favore degli ottici colpiti dall’alluvione. In seguito, Maurizio Spada presidente di Federottica Emilia-Romagna, insieme a Gabriele Mambelli di Confcommercio Ascom Forlì e Francesco Carugati direttore di Confcommercio Ascom Faenza hanno visitato personalmente gli ottici beneficiari del contributo raccolto per fronteggiare i danni dell’alluvione.

Anche i più piccoli hanno beneficiato di una donazione negli ultimi giorni. In occasione dell’Epifania, i Ministri Volontari di Scientology e i Roller di Forlì hanno consegnato 500 calze della Befana a atleti e piccoli spettatori dello spettacolo sui pattini al PalaRomiti, organizzato anche dalla Polisportiva Cava.

Martina Rossi