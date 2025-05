"Garante, figura fondamentale da istituire"

"Purtroppo ancora un nulla di fatto". È il commento dell’Associazione Amici di don Dario (ovvero don Ciani, storico cappellano del carcere), in merito alla proposta di istituzione della figura del Garante dei cittadini privati delle libertà personali nella casa circondariale di Forlì. "Ancora nel Consiglio Comunale del 27 maggio le forze politiche non sono riuscite a trovare un’intesa attorno a quest’ipotesi. Auspichiamo che il confronto prosegua sollecito per giungere a una sintesi tra le diverse posizioni – aggiunge la nota – che consenta l’istituzione di un’importante figura che è presente a livello nazionale, in tutti i comuni capoluogo dell’Emilia Romagna, ad esclusione solo di Forlì e Ravenna".