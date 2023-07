Garavini bis? "È naturale che si ricandidi"

Manca meno di un anno alle prossime elezioni amministrative che vedranno coinvolto anche il Comune di Forlimpopoli. Con la disponibilità, espressa ieri in una intervista al Carlino a margine della conclusione della Festa Artusiana, da parte dell’attuale prima cittadina, Milena Garavini, a correre per un secondo mandato, si è, di fatto, dato il via a movimenti, alleanze, rumors, certezze (poche) per definire gli schieramenti di partenza alle urne.

La sindaca è sostenuta da una lista civica a trazione Partito Democratico e proprio al segretario dei dem di Forlimpopoli, Maurizio Castagnoli, siamo andati a chiedere un commento alla disponibilità espressa dalla Garavini. "Lo sapevamo da qualche mese – ci racconta Castagnoli, anche lui sindaco per due consiliature, dal 1995 al 2004 – e mi sembra più che naturale che un sindaco al primo mandato si possa mettere in gioco anche per il secondo. Noi in questo momento stiamo svolgendo il congresso interno e la discussione è quindi rinviata a settembre, quando sarà operativo il nuovo direttivo, ma naturalmente abbiamo seguito e stiamo seguendo la situazione".

Rinviata la decisione al nuovo direttivo, al momento in casa Democratici non sembrano muoversi altri nomi. "Noi siamo il Partito Democratico – commenta Castagnoli – e se qualcuno vuole farsi avanti è sempre liberissimo di farlo, si valuterà poi il da farsi. Per ora vi è la disponibilità della Garavini. Devo dire anche che partiamo dall’amministrazione di una città più che viva, con investimenti sia pubblici che privati, nuove aziende che investono sul territorio, tutti i servizi per i cittadini sono presenti e abbiamo anche una visione per il futuro. Inoltre stiamo giocando da protagonisti, con Casa Artusi, la partita della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità. Dobbiamo tenere presente che questo è il nostro punto di partenza, ma questo è anche quello che è Forlimpopoli anche grazie alle tante amministrazioni di sinistra e centrosinistra che si sono susseguite fino a ora".

A decidere se si darà la possibilità a Milena Garavini di correre per un secondo mandato non sarà però il segretario attuale a quanto sembra. "Penso che sia ora che siano i giovani a guidare il partito – afferma il segretario –, io adesso sono chiamato a fare il nonno, non più il segretario di partito".

La discussione all’interno dei Dem è in corso di svolgimento. Agli inizi del prossimo autunno si dovrebbe avere il nuovo direttivo che potrebbe sancire l’appoggio alla Garavini, a meno di passi avanti di altri componenti dei democratici che la pensino diversamente: cinque anni fa si evitarono le primarie tra la Garavini, Gian Matteo Peperoni (attuale assessore all’ambiente) e Sara Pignatari (attuale vicesindaca) con un accordo di partito poco prima della presentazione delle liste.

Matteo Bondi