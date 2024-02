Garavini, corsa al bis:: "Affronto le critiche. Anni duri, ora avanti"

Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli dal 2019, è stata confermata come candidata sindaca anche per le prossime amministrative di giugno dal Partito Democratico. Una decisione presa all’unanimità dall’assemblea degli iscritti, ma dopo vari mesi di discussioni e incontri con anche le paventate primarie da parte del presidente del consiglio comunale e, da poco, presidente dell’assemblea territoriale, Enrico Monti.

Garavini, il Partito non ha risposto subito positivamente alla sua disponibilità, espressa sei mesi fa, a ricandidarsi. Come ha vissuto questi mesi di critiche e discussioni?

"Se devo dire che ci sono rimasta bene, mentirei. Ma bisogna saper affrontare anche le critiche, scindere l’aspetto personale da quanto invece fatto e realizzato. Ho fatto presente, in maniera propositiva, i vari motivi che ci potevano tenere insieme, il lavoro svolto in questi cinque anni, riportando la discussione a un piano operativo e oggettivo".

Il segretario Dem, Maurizio Monti, le ha riconosciuto che il lavoro è stato fatto.

"Ho cercato, in questi cinque anni, di fare del mio meglio, questo insieme alla mia squadra di assessori. Abbiamo portato avanti il programma di mandato per cui eravamo stati votati nel 2019. Devo ringraziare tutta la giunta, la maggioranza, per il grande lavoro svolto. Hanno tutti lavorato sodo e con serietà".

Le critiche le sono state mosse dal gruppo di maggioranza, capeggiato da Enrico Monti, sul rapporto proprio con il consiglio comunale e il gruppo consiliare in particolare. Sono critiche che accetta?

"Le capisco sicuramente. Sono stati anni difficili rispetto alla possibilità di confronto che ci deve essere tra giunta e consiglio comunale. Mi spiego. Le emergenze in questo non aiutano affatto, non sto parlando solo del Covid, ma sono stati anni veramente complicati. Le situazioni emergenziali hanno spinto di più il livello esecutivo: dovevano essere prese decisioni e in fretta. Riducendo così gli spazi di confronto che già sono pochi. Capisco che questo abbia potuto far nascere delle frustrazioni, da entrambe le parti. Però, se siamo qui, i fatti dimostrano che questo è stato superato. I progetti aiutano a superare i fraintendimenti per andare a costruire il futuro della nostra città".

I fatti sono: l’accordo politico che è stato trovato e il coinvolgimento in un ruolo importante di Enrico Monti. Come sono i rapporti tra di voi?

"Nutro grande rispetto e stima nei confronti di Enrico, questi non sono mai stati messi in discussione. Il Partito Democratico si è reso protagonista di un percorso per andare a individuare i principi sui quali costruire una squadra forte e autorevole, nella quale Enrico troverà senza dubbio uno spazio importante".

Oltre che con il consiglio comunale, anche la poca concertazione con il Partito è stata messa in discussione.

"E’ il mio Partito, ne rispetto tempi e decisioni. Credo che tutta questa vicenda, che si è consumata in questi mesi al suo interno, ne abbia fatto emergere l’assenza durante la legislatura. Sono sicura però che questo confronto sia stato un’occasione per rinnovarci e irrobustirci".

Quali i prossimi passi?

"Il Partito Democratico non può essere l’unico protagonista di questa proposta amministrativa, ora ci confronteremo con gli alleati e la società civile".