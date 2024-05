Garavini e Montalti a confronto con Cna

Come annunciato al momento del dibattito tra i candidati forlivesi, Cna propone il suo documento ‘Cna lo fa’ a tutti i Comuni che andranno al voto il prossimo 8 e 9 giugno. Martedì Cna Colline forlivesi ha così incontrato i candidati a sindaco Milena Garavini, per la lista ‘Forlimpopoli Futura’ e Raffaele Montalti, per la lista ‘la nostra Città Montalti Sindaco’. Incalzati dal presidente Cna Colline forlivesi, Villiam Antonelli, alla presenza di altri imprenditori del territorio, i due candidati hanno risposto alle richieste e alle proposte avanzate dall’associazione a favore del sistema imprenditoriale.

Cinque i temi ritenuti fondamentali per il consolidamento e lo sviluppo del territorio: politiche sovracomunali, fiscalità locale, semplificazione amministrativa, sostegno alle imprese e lavoro e la lotta all’abusivismo e la sicurezza. Gli interventi di alcuni imprenditori hanno posto poi all’attenzione dei candidati problematiche particolarmente sentite tra cui: l’efficientamento delle infrastrutture materiali e immateriali nelle aree produttive, l’attenzione alle politiche per la tutela delle piccole e medie imprese e la valorizzazione del centro storico.

I candidati hanno riconosciuto come le tematiche avanzate corrispondano a criticità reali e hanno dichiarato la propria disponibilità nel collaborare con l’associazione di categoria per individuare le migliori soluzioni. Antonelli ha così chiuso l’incontro con un augurio di buon lavoro e una richiesta di fattiva disponibilità indipendentemente dai ruoli, di maggioranza o opposizione, che ciascuno ricoprirà nella prossima amministrazione.

"Cna continuerà a presidiare i temi importanti per le imprese in maniera continuativa durante l’intero mandato – commenta Antonelli –, a partire da una forte convinzione: solo se politica, cittadini e imprese hanno una visione e un orizzonte comune, si potranno raggiungere importanti risultati per il territorio. Siamo tutti noi a fare la differenza". Matteo Bondi