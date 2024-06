Garavini, ecco la giunta totalmente rinnovata

La giunta che guiderà la città in questo secondo mandato di Milena Garavini è praticamente cosa fatta. A meno di ripensamenti dell’ultimo minuto – c’è tempo fino al consiglio comunale di domani alle 18 – i nomi sono: Enrico Monti, che sarà vicesindaco, Aride Poletti, Carlotta Artusi, Elisa Bonavita e Paolo Liverani. In una riunione di coalizione sono state anche definite in linea di massima le deleghe che ogni assessore avrà.

Così a Monti andranno cultura e sport, a Poletti attività produttive e lavori pubblici, scuola e formazione saranno di Artusi, a Bonavita i servizi sociali e a Liverani l’ambiente. Altre deleghe sono in procinto di lasciare le mani della sindaca, ma non è ancora stato stabilito quali.

L’atto di conferimento delle deleghe sarà redatto domani mattina. Gli assessori, come già era stato anticipato, sono stati completamente rinnovati, e dal monoblocco Pd, con un inserimento civico, della passata consiliatura, si passa ad una maggiore apertura, anche frutto dell’allargamento della coalizione.

Così Liverani, 42 anni, fondatore del circolo Arci ‘I Bevitori longevi’, che per due volte consecutive, si era candidato sindaco con la lista ‘Forlimpopoli, la città che vorrei’, prima contro Mauro Grandini, poi contro la stessa Garavini, entra all’ambiente ereditando la delega che è stata per oltre 10 anni di Gian Matteo Peperoni.

Presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana sezione di Forlimpopoli è il 61enne Aride Poletti. Senza tessera di partito anche la 25enne Carlotta Artusi, insegnante. Del partito rimangono così la sindaca, il vicesindaco, Monti, e Bonavita, 49 anni, dipendente dell’agenzia regionale per il lavoro. Nell’individuazione degli assessori è stato anche rispettato il patto di coalizione che specificava come almeno tre dovessero venire dai consiglieri eletti, in questo caso, Monti, Artusi e Poletti, mentre Bonavita e Liverani sono espressione dei partiti e delle liste che quel patto hanno sottoscritto.

Nel corso della riunione sono state anche stabilite altre figure: come presidente del consiglio comunale verrà proposto il nome di Angelo Evangelisti, indipendente proveniente dal mondo del volontariato, mentre capogruppo dovrebbe essere l’ex segretario di circolo, Massimiliano Fantini. Come si diceva, resta da capire quali altre deleghe verranno demandate agli assessori e se ci saranno alcune cariche speciali per i consiglieri comunali.