Garavini, ombra dimissioni. Ed è già toto-sindaco

Da una parte c’è il Partito Democratico di Forlimpopoli che sembra aver fatto sua, declinandolo alla figura istituzionale, la canzone Teorema di Marco Ferradini "Prendi un sindaco, trattalo male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando lo chiami, fallo come fosse un favore". Dall’altra c’è una sindaca che sembrerebbe intenta a strappare i petali di una margherita "dimissioni sì, dimissioni no".

I rapporti tra Milena Garavini e il suo partito sono freddi come non mai. La settimana scorsa, nell’ambito della discussione interna sulla disponibilità della sindaca, Milena Garavini, a ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative, è stato sottoposto alla dirigenza del circolo forlimpopolese un questionario sul gradimento dell’attuale amministrazione comunale. Sembrerebbe che una schiacciante maggioranza, 18 su 23, abbia espresso una sostanziale bocciatura della giunta. Cosa si aspetta quindi a dire alla sindaca che il candidato sarà un altro? Si aspetterebbe il 9 dicembre, sei mesi esatti prima delle prossime elezioni amministrative, previste per il 9 giugno 2024.

Tempo utile affinché eventuali dimissioni della sindaca non portino Forlimpopoli a eventuali elezioni anticipate. Garavini ha negato con forza l’ipotesi, ma su questa possibilità sembrano puntare invece esponenti della costituenda lista civica che, con ogni probabilità, correrà anch’essa alla poltrona da sindaco. Una formazione molto trasversale con alcuni esponenti provenienti da vari percorsi politici, altri molto più laici.

La lista deve essere ancora ufficializzata, ma i nomi, che si stanno muovendo da alcuni mesi e che sono stati l’unica vera opposizione alla giunta, sono quello di Gian Luca Zanoni, ex Lega Nord, Stefano Raggi, ex assessore all’ambiente di Forlimpopoli in quota Verdi, Roberto Riguzzi, ex assessore provinciale all’ambiente, Andrea Collinelli, ex consigliere comunale di maggioranza. Delle attuali opposizioni in consiglio comunale cosa sarà? Sembrerebbe che nessuno di coloro che al momento siedono negli scranni dell’opposizione, cioè, tre consiglieri per ‘Lega per Salvini Premier’, uno per ‘Forlimpopoli la città che vorrei’, uno per il gruppo misto, abbia la minima intenzione di candidarsi.

Cosa faranno le formazioni politiche da cui provengono però non è dato ancora sapere. Gli occhi al momento però rimangono puntati sulla sindaca e sul suo partito. Cinque mesi fa Garavini si è fatta avanti dando la propria disponibilità a una seconda candidatura, dopo cinque mesi i Dem ne stanno ancora discutendo.