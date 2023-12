Garavini promossa, ma il Pd prende tempo

Milena Garavini promossa, ma non ancora confermata. "Il Pd di Forlimpopoli ritiene che la città sia stata bene amministrata dalla sindaca e dalla sua giunta" scrivono il segretario del circolo Pd di Forlimpopoli, Maurizio Castagnoli, e la segretaria territoriale, Gessica Allegni. La nota arriva a seguito del direttivo che si è tenuto mercoledì sera e a cui ha preso parte anche la Allegni. Il percorso di consultazioni, incontri e verifiche interne ha così dato un "primo esito", cioè un giudizio "positivo dell’operato dell’amministrazione in questi 5 anni di mandato".

Ci si potrebbe aspettare quindi la conferma della candidatura della Garavini anche per le amministrative del prossimo anno, invece nella nota si prosegue con la necessità di garantire "che si possa continuare a governare Forlimpopoli con capacità di visione, nella maggiore condivisione possibile con le realtà economiche, sociali, culturali e di volontariato che la rendono viva". Ma è nel passaggio successivo che sorgono dei dubbi sulla effettiva ricandidatura della sindaca. "Il Direttivo ha affrontato il tema della composizione della nuova squadra di governo e ha deciso di continuare il percorso di approfondimento, nell’auspicio di giungere ad una decisione unitaria".

Sembra dunque che ci siano ancora dei nodi da sciogliere entro i primi di gennaio, quando "sarà convocata l’Assemblea Generale degli iscritti". In questo momento si sono ufficialmente, così, ’fermate le bocce’, almeno apparentemente, perché "in questi giorni l’Amministrazione Comunale è impegnata nella approvazione dell’ultimo bilancio di legislatura e il Pd di Forlimpopoli è certo che anche dalle scelte che saranno approvate emergerà la forza di una Amministrazione Comunale vicina alle fasce deboli della popolazione, attenta alle politiche ambientali e impegnata nell’abbellimento della città".

Il fatto che non si sia presa ancora una decisione definitiva sulla eventuale ricandidatura della Garavini o sulle eventuali primarie da svolgere, come si legge nella nota, è ritenuto normale, poiché "è normale, in una comunità eterogenea come la nostra, che vi siano visioni e posizioni diverse, ma intendiamo affrontarle con serenità e rispetto al nostro interno, cercando di capire, insieme, qual è la strada migliore da percorrere per il bene della nostra comunità, che deve sempre venire prima dei percorsi personali".

Infine il Direttivo ha dato mandato al segretario di iniziare i primi contatti "con la ricca e variegata realtà di partiti, movimenti e organizzazioni cittadine che possono essere interessate alla condivisione di una proposta politica, di centro-sinistra e in grado di dare vita ad un’ampia coalizione per vincere le elezioni".

Matteo Bondi