Gardelli, figlio di nuovo negato: "Interrotte le videochiamate, la madre non rispetta l’accordo"

"Mi sento un padre a intermittenza". È amaro Rubens Gardelli, l’imprenditore forlivese ‘orfano’ del figlio Brando dal luglio 2023. Da quando l’ormai ex moglie Katherine decise di sottrarre il piccolo all’affetto della famiglia paterna per far rientro in Guatemala, suo Paese d’origine. Interrompendo ogni tipo di rapporto tra padre e figlio.

Dopo un lungo silenzio e infinite traversie, giudiziarie e umane, nei mesi scorsi Gardelli era riuscito a ristabilire un contatto con il suo ‘cucciolo’ ottenendo la possibilità di videochiamarlo una volta a settimana. "Ma sempre alla presenza di una psicologa, ovviamente pagata da me" spiega Rubens riuscito finalmente a rivedere il piccolo, ad abbracciarlo con lo sguardo, a dispensare parole dolci e sorrisi, ricambiati dal bimbo, che oggi ha tre anni e mezzo, non conosce più l’italiano ma percepisce perfettamente lo spagnolo del papà.

È stata tuttavia una gioia fugace: a fine maggio l’ultima videochiamata. "Katherine ha deciso nuovamente di interrompere i contatti. Ha dato vita a una chat whatsapp in cui ha inserito me e i suoi legali, quello di Roma e quello guatemalteco. Mi mandava video o foto con l’immagine di Brando e messaggi scritti a nome del mio bimbo". Inizialmente a cadenza quotidiana poi meno spesso fino alla ‘morte’ della chat. Impotente come tanti altri padri in Italia, Rubens si interroga allora su una normativa che non offre tutela ai genitori privati dell’amore più grande.

"La legge italiana all’art. 574 bis del codice penale prevede il reato di sottrazione e trattenimento all’estero di minori. Però in caso di condanna non consente alla Polizia di bloccare la sottrattrice alla frontiera né l’emissione di un mandato di cattura. Come previsto dalla Convenzione dell’Aja si deve adire l’Autorità Centrale per poter chiedere il rientro del minore. Ma, seppure sulla carta la procedura dovrebbe essere espletata in sei settimane, l’iter dura invece anni. A quel punto sarebbe un delitto strappare il piccolo a un ambiente in cui si è inserito da tempo".

C’è tuttavia un flebile raggio di sole ad alimentare la speranza del forlivese. "Alcuni magistrati, dimostrando grande sensibilità e apertura mentale, hanno emesso mandati di arresto internazionale riconoscendo il concorso di due norme, quella di sottrazione ex art. 574 bis, che tutela il diritto del genitore, e quella del sequestro prevista dall’articolo 605, che tutela la libertà del minore".

Dal 2012 inoltre periodicamente in Parlamento si discute la proposta di modificare la legge istituendo con l’articolo 605 bis il reato di sequestro di minore, punibile con la reclusione da 3 a 8 anni. A gennaio il Senato ha approvato il disegno di legge (in cui è citato il caso di Gardelli). La palla passa ora alla Camera. E la speranza di Ruben si fa più forte.