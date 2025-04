Gardini e il pontefice amico. Telefonate e incontri a Santa Marta: "Conservo ancora i suoi rosari"

Due incontri ufficiali nella grande Aula Paolo VI, più uno a Santa Marta, vari momenti privati, due telefonate e due lettere. Sono ricchi di momenti, le immagini di Papa Francesco nella memoria di Maurizio Gardini, forlivese, presidente nazionale di Confcooperative e di Conserve Italia, nonché della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. "Non ho mai voluto parlare della mia amicizia col Papa", premette. E, in effetti, non può e non vuole rivelare i contenuti di alcune conversazioni con il vicario di Cristo, figura di riferimento di tutta la Cristianità.

La storia comincia il 13 marzo 2013, il giorno dell’elezione. "Confcooperative aveva gli uffici in via della Conciliazione. Quando il comignolo della Cappella Sistina iniziò a fumare di bianco, uscimmo, arrivando in piazza San Pietro prima della grande folla. Quando fu annunciato il nome di Bergoglio, mi chiamò un medico che era stato per anni volontario nei quartieri più poveri di Buenos Aires, collaborando con l’allora cardinale argentino. Erano così amici che fu Bergoglio a celebrare il suo matrimonio. E questo facilitò i nostri primi contatti".

Il primo incontro fra Gardini e il nuovo Papa fu circa un mese dopo. "Fu una grande emozione. Ricordo che si aprì la porta dell’ascensore e ce lo ritrovammo nel corridoio di fronte a noi. Rimasi colpito dal suo appartamento a Santa Marta. Potremmo dire che il Papa viveva in un bilocale: camera da letto, bagno, salottino per gli incontri. E in questo c’erano una poltrona, un divano che poteva risalire agli anni Settanta, che non sarebbe stato insolito vedere in un’abitazione qualunque, e un inginocchiatoio per la sua preghiera personale".

Finora erano noti soprattutto gli appuntamenti ufficiali: "Furono nel 2015 e nel 2019, per i cent’anni di Confcooperative. Fu quella l’occasione in cui il Papa ci disse di ricordarci che, cooperando, uno più uno fa tre...". Ma ci sono state molte altre occasioni. "Un anno ci eravamo visti il 17 dicembre, per gli auguri: era il giorno del suo compleanno. Rimasi così molto sorpreso quando una mia collaboratrice mi rintracciò il 29 dicembre, dopo soli 12 giorni, mentre ero in campagna: ‘il Papa ti sta cercando’. E mi parve strano, perché ci eravamo visti di recente". Cosa voleva? "Aveva riflettuto sul tema della nostra ultima conversazione, che non posso rivelare. Mi disse semplicemente: ‘Bisogna andare avanti e combattere per il bene’".

Al termine di ogni incontro, Francesco regalava un rosario: "Li conservo gelosamente, a casa e in ufficio a Roma. Li accompagnava sempre con una frase: ‘ricordati di pregare per me’". Com’era il Francesco ‘privato’, confidenziale, amico? Era "molto alla mano e disponibile, con una grande umanità". E di lui ricorda soprattutto "lo sguardo furbo, quando ti guardava stringendo gli occhi" e "la battuta pronta. Sì, era ironico. Anche quando commentava la vita della Chiesa e i fatti del mondo". Si può immaginare che Bergoglio chiosasse con arguzia gli incontri con questo o quel leader politico o perfino con vescovi e cardinali.

Non si vedevano da un anno e mezzo, da quando la salute di Bergoglio era peggiorata, "anche se gli avevo fatto recapitare i miei auguri". Oggi, anche Gardini avverte "un grande vuoto. Era l’unico dei grandi della Terra che parlasse di pace e lavorasse per questo". Nel 2017 Francesco visitò Cesena: c’è mai stata l’occasione di farlo venire a Forlì? "No. La sua strada lo portava in altri Paesi del mondo, all’incontro con gli ultimi e gli emarginati".