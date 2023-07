Gardini: "Lavoriamo senza fare passerelle"

"Perché solo il 14 luglio spieghiamo pubblicamente cosa facciamo per mitigare le conseguenze del maltempo? È incuria, superficialità? Niente di tutto questo, è che a noi non interessano le passerelle, le medaglie sul petto. Abbiamo subìto danni e siamo stati vicini ai problemi, nel concreto".

Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, esordisce così prima di illustrare il corposo programma di interventi – alla fine si aggirerà attorno a una decina di milioni – promosso e coordinato dall’ente che presiede. "In queste settimane ci siamo occupati di recuperare risorse straordinarie – prosegue Gardini – Abbiamo, fra l’atto, chiesto un atto di solidarietà al sistema delle fondazioni bancarie. In sostanza, abbiamo lavorato sotto traccia, senza sbandierare nulla". Gardini sottolinea inoltre che i fondi saranno impiegati secondo due linee direttrici. "La prima è la risposta all’emergenza, in particolare quelle subite dalle fasce più fragili. Per questo capitolo i fondi saranno gestiti in accordo con i comuni, le associazioni e gli enti". Il secondo canale di interventi è "rivolto a ripensare la progettazione del territorio: bisogna curare le cause, non solo gli effetti. Un esempio: tutta la viabilità intervalliva è saltata, le frane a volte non consentiranno di ricostruire la strade dov’era prima".

Si tratta di una progettazione complessa, anche perché saranno le amministrazioni pubbliche a emanare i bandi e a bandire le gare per i lavori. "Le risorse non arriveranno in poche settimane, lo sappiamo tutti – continua il presidente della Fondazione – . Ma sarà fondamentale, quando i fondi saranno a disposizione, avere i progetti pronti, su fiumi e strade. E noi siamo in grado di metterli a punto in tempi celeri, senza voler imporre nulla a nessuno".

Gianfranco Brunelli, vice presidente della Fondazione, oltre a ricordare che la fragilità del territorio romagnolo fu notata già nel 1502 da Leonardo e nel 1939 da Pietro Zangheri, delinea il complesso di ragionamenti che ha condotto la Fondazione a muoversi in questo modo. "Prima le persone, quindi i luoghi e le memorie – sostiene – . Sono tre elementi fondamentali. Sull’aspetto della progettazione per i bacini idrici e la viabilità investiremo due milioni, occorre avere uno sguardo rivolto al futuro".

fa.gav.