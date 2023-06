Gardini regala la t-shirt ’Tin bota’ ai ministri Salvini, Fitto e Urso

Il presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini ha donato ieri una maglietta targata Concooperative Romagna con l’ormai celebre motto in dialetto ’Tin bota’ (divenuto emblema della ripartenza dopo i disastri dell’alluvione) e una ceramica artigianale ai ministri Raffaele Fitto, Adolfo Urso, Matteo Salvini (a destra, foto Franceschin) e Daniela Santanchè, oltre che ad alcuni vice ministri, intervenuti all’assemblea nazionale di Confcooperative svoltasi a Roma.

Per Gardini, l’imprenditore agricolo forlivese presidente nazionale di Confcooperative e della Fondazione Cassa dei Risparmi, è stata anche l’occasione per raccontare in prima persona l’esperienza vissuta con l’alluvione "che ha profondamente ferito la nostra Romagna, danneggiando migliaia di famiglie e aziende, che ora desiderano ripartire e chiedono il sostegno delle istituzioni".

All’assemblea, aperta da un video sull’alluvione nelle nostre zone, hanno partecipato 250 delegati dell’Emilia-Romagna, guidati dal direttore Pierlorenzo Rossi, anch’egli proveniente dal territorio forlivese.