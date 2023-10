Gare di fiuto al centro cinofilo

Continuano a mietere trionfi i ragazzi del centro cinofilo di Castrocaro. Domenica la struttura di via Vallicelli ha ospitato la gara nazionale di detection games, valida anche come ultima prova del campionato regionale. Si tratta dei giochi di fiuto ideati per permettere al cane di esercitare, anche in ambito sportivo, le sue capacità naturali di investigatore. Una disciplina che permette al quattrozampe di utilizzare il senso principale ovvero l’olfatto, sempre meno stimolato nel contesto urbano, e ottenere vari benefici come l’aumento della concentrazione, il miglioramento della capacità di focalizzarsi su un obiettivo, una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e l’abbattimento dei livelli di stress.

Trentaquattro i binomi in gara nel fine settimana, provenienti da Marche, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Sugli scudi numerosi soci di Compagni di vita, sodalizio che dal 2012 gestisce il centro termale, valutato come centro d’eccellenza da Opes cinofilia.

Tra i risultati maggiormente significativi il primo posto di Monica De Stein, presidente dell’associazione, e della sua Luna nel grado 1 istruttori.

Trionfo completato dalla conquista del secondo gradino del podio da parte di Ambra Masacci e Loki. Nel grado 2 istruttori giudizio eccellente con lode per Roberta Tumidei e Akira e nella categoria g 2 allievi per Barbara Arfelli e Olivia.

A podio anche Katia Foschi con Leila, seconde con eccellente, e Fulvio Milandri e Virgo, terzi con eccellente con lode. Eccellenza anche per Martina Gabarri e Cloe, Sonia Malpezzi e Gerry, Cinzia Brunelli e Rubino, Maria Grazia Gordini con Amy e Daisy. A un passo dalla qualifica alle finali infine Ottavia Visani e Neruda e Francesca Zattoni e Diego.

Francesca Miccoli