"Gas, da domani addio al mercato tutelato. Dubbi e chiarimenti"

Da domani milioni di utenti saranno obbligati a passare al mercato libero del gas (mentre per il mercato elettrico una recente proroga ha spostato il termine ai primi di luglio 2024).

Federconsumatori della provincia di Forlì-Cesena informa che "per tutti coloro che non hanno esplicitato nessuna scelta il gestore applicherà l’offerta Placet, per l’erogazione del gas, che ad oggi non risulta essere la più conveniente". Ma quali sono le principali differenze tra un’offerta a mercato libero ed il mercato di maggior tutela? "Nel mercato tutelato – sottolinea Federconsumatori –, le regole del contratto e il prezzo del prodotto sono fissati da Arera, l’autorità per l’energia. Ora solo per alcune categorie di clienti, definiti ’vulnerabili’ è prevista la possibilità di rimanere nel mercato di maggior tutela, che d’ora in poi sarà denominato ’servizio di tutela delle vulnerabilità’". Federconsumatori "resta a disposizione per rispondere alle domande sui contratti gas e energia elettrica. Gli uffici sono in via Pelacano; numero telefonico, 0543.371170".