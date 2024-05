Gaudio e giubilo ’int la Ròca’: c’è il gran finale

Lo danno sulla strada di casa, insieme alle sue cento celate "di verde e oro vestite", proveniente da quella terra di Francia dove era andato a combattere gli eretici Ugonotti e aveva vinto. Torna vittorioso il conte Brunoro II Zampeschi nella sua Forlimpopoli, lasciata al governo della sua consorte, Battistina Savelli, che, saputa la notizia del ritorno dell’amato sposo, ha ordinato tre giorni di gaudio e giubilo per "festeggiar lo di lui ritorno". Sono proprio questi tre giorni di gaudio e giubilo che la Pro loco celebra da 45 anni in ‘Un dè int la Ròca ad Frampul’.

Oggi verrà rievocato quel ritorno, alle 17 il programma della festa prevede il corteo storico della Contessa Battistina Savelli, in uscita dal ponte levatoio della rocca, accompagnata dai notabili delle quattro contrade, andare incontro al conte Brunoro II Zampeschi, accompagnato dagli armati di cui è stato guida. Salutato il popolo dagli spalti della rocca, che all’epoca era proprio la dimora della coppia, il corteo si sposterà nel fossato per poter ammirare gli spettacoli che faranno da contorno all’evento: esibizione degli sbandieratori e musici, giullari, duelli di armati, falconeria, il tutto intramezzato dalla consegna dei doni che le quattro contrade hanno voluto fare alla coppia per festeggiare il ritorno del signore di Forlimpopoli.

Il programma di oggi, oltre al momento clou appena descritto, prevede la celebrazione della messa alla Basilica di San Rufillo con benedizione degli stendardi alle 11, mentre al museo archeologico si andrà a caccia del manoscritto di Brunoro II. Le famiglie, suddivise in squadre, si sfideranno in una vera e propria caccia agli indizi, e dovranno risolvere gli enigmi racchiusi nei molti libri della biblioteca. Si potrà partecipare durante gli orari di apertura del museo. Alle ore 18,30 partirà anche una visita guidata dal titolo ‘Alla corte di Battistina’. Il gran finale della manifestazione è fissato per le ore 21 nel fossato della rocca con ‘Phoenix’, spettacolo di giocoleria con strumenti infuocati ed effetti speciali di ogni tipo. In scena ballerini, ginnasti e giocolieri che daranno vita a spettacolari esibizioni. La manifestazione, che è a ingresso gratuito, è promossa dalla Pro loco, i cui volontari lavorano per giorni per allestire scenografie, spettacoli, organizzare il corteo storico e provare le esibizioni degli sbandieratori e musici che sono l’anima portante della festa.