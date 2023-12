Gavelli, vinta la ‘partita’ della vita: "A salvarmi è stato anche ‘Bovo’"

Forlì, 24 dicembre 2023 – “Mi ricordo il momento in cui mi sono sentito mancare accasciandomi, con mio cugino Daniele a sorreggermi per non farmi cadere, poi più nulla. Adesso comunque sto bene e devo dire grazie sia a chi mi ha soccorso sul posto, sia a tutto lo staff di Cardiologia dell’ospedale di Forlì: sono veramente bravi".

Giovanni Gavelli (a sinistra) col cugino Daniele al ‘Ginnasio’: la sua Querzoli il 25 novembre stava perdendo 1-2 con la Sab Rubicone al momento del malore

L’architetto Giovanni Gavelli, icona della pallavolo forlivese, a capo da 48 anni della squadra maschile che vanta 19 stagioni in serie A (di cui 6 in A1), se l’è vista davvero brutta: giusto a un mese dal Natale, il 25 novembre, mentre la sua Querzoli giocava il derby di serie B con il Rubicone di San Mauro Pascoli, lui veniva colpito da un attacco cardiaco sugli spalti. Ma la sua è una storia, fortunatamente, a lieto fine.

Architetto Gavelli, il Natale lo passerà a casa: tutto a posto quindi dopo quei terribili momenti?

"Sono stato dimesso già da qualche giorno, con la consegna di non affaticarmi: l’importante adesso è che mantenga la pressione bassa, quindi ovviamente mi devo curare e riguardare, ma va tutto bene, anzi non ho avuto nemmeno danni da quanto è successo".

Cosa le è capitato, quindi?

"Mi hanno spiegato che non c’è stato un infarto, non c’è stata rottura e perciò non si è fermato in maniera considerevole l’afflusso di sangue e ossigeno al mio corpo. Dunque nel bene e nel male – scherza – sono intelligente, o non intelligente, come prima".

Si è rischiato però davvero che finisse in tragedia: cosa l’ha salvata?

"Due cose. Innanzitutto il perfetto pronto intervento del medico della nostra squadra, il dottor Fabio Turrini. Fra l’altro c’era sugli spalti anche il nostro ex giocatore e mio cugino Claudio Capponcini, ex cardiologo del Bufalini in pensione, che ha dato una mano nel soccorso".

E l’altra cosa che l’ha salvata?

"E’ il fatto che in tutti gli impianti sportivi debba esserci per legge un defibrillatore, uno strumento davvero salvavita".

Questo riporta indietro a un grande dolore: la scomparsa 11 anni fa in campo del grande azzurro Vigor Bovolenta con la maglia del suo Volley Forlì.

"Già, è in seguito a quella terribile disgrazia che adesso c’è il defibrillatore dove si gioca e quindi è un po’ come se Bovo mi avesse salvato. E’ fondamentale che questo strumento ci sia dove si fa sport".

Quanto tempo è stato in ospedale?

"Sono stato ricoverato fino al 12 dicembre, i primi giorni ovviamente in terapia intensiva".

Aveva avuto avvisaglie prima?

"No, ma avevo il problema della pressione alta ed ero sovrappeso. Mi sarei dovuto mettere un po’ in regola e lo sto facendo ovviamente adesso: quando ti succedono certe cose. impari che ti devi voler bene".

Ma ora è sano come prima del malore, diceva?

"Sì. È vero però che mi è stato applicato un defibrillatore sottocutaneo per mettermi a riparo nel caso di nuovi attacchi".

Ha avuto vicinanza?

"Tanta, sia dal mondo della pallavolo che da quello della mia professione e mi ha fatto piacere. Dovrei fare tanti nomi, ne faccio giusto uno come esempio: mi ha chiamato persino dalla Polonia, dove adesso allena, il nostro ex giocatore Massimo Botti".

Nel frattempo la Querzoli Volley Forlì club è orfana della sua guida.

"No, siamo 14 soci, una dirigenza sempre affiatata. E poi ha preso in mano le redini pro tempore il mio vice, l’ingegnere Massimo Plazzi".

Quando tornerà a seguire la squadra in prima persona?

"Visto quanto mi agito ancora sugli spalti e cos’è successo per questo, non potrò tornarci subito. Devo stare attento, lo devo anche a mia moglie Benedetta che ha passato un brutto ‘spaghetto’. Intanto sono rientrato un po’ in studio, ma per sbrigare giusto le pratiche di fine anno, anche col lavoro devo stare calmo".

Dalla squadra che le hanno detto?

"Erano preoccupati e mi sono stati vicini. Conto che trovino la forza per centrare la salvezza: non è una stagione fortunata, ma la società va avanti, ci sarà anche da festeggiare il cinquantennale nel 2025".

Visto quant’è successo, il tecnico Gabriel Kunda magari non le chiederà rinforzi per non farle alzare la pressione?

"Non penso – ride – e comunque nessun acquisto. Questo gruppo può farcela, bisogna solo che abbia più fiducia in sé".