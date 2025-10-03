Gaza, duecento in piazza nella notte. Stamattina il corteo dal Campus

Subito dopo che la notizia dell’abbordaggio da parte di Israele di 40 imbarcazioni della Flottilla è rimbalzata sulle reti televisive e sui social network, è partito mercoledì, in piena notte, un tam tam di proteste pacifiche e manifestazioni spontanee. Anche a Forlì la risposta è stata pressoché immediata. In piazza Ordelaffi, di fronte alla Prefettura, si sono radunate almeno duecento persone.

E c’erano studenti, attivisti, qualche sindacalista e anche passanti, che hanno raccolto l’invito e si sono uniti al corteo, sotto le bandiere della Palestina. Unico slogan gridato, quel "Palestina libera", che risuona nelle piazze di tutto il mondo ormai da mesi. Da piazza Ordelaffi, lungo via delle Torri, i manifestanti in corteo hanno raggiunto piazza Saffi per tornare indietro e darsi appuntamento ancora sotto il palazzo della Prefettura, per l’ormai consueto appuntamento del giovedì pomeriggio con Mani rosse antirazziste.

E anche oggi, i cortei torneranno a riempire le piazze. La Cgil e alcune sigle sindacali di base hanno indetto uno sciopero generale che, come annunciato pochi giorni fa, era previsto in caso di attacco alla Global Sumud Flottilla. "Facciamo appello a tutte le realtà del nostro territorio ad aderire allo sciopero e partecipare alle manifestazioni – dice Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena –. Non c’è colore politico che ci possa dividere: i nostri concittadini della Flottilla fermati e la questione palestinese sono temi che riguardano il rispetto della legalità, del diritto internazionale e di quello umanitario. Facciamo appello alle coscienze, scioperiamo e scendiamo in piazza uniti". A Forlì, l’appuntamento è in piazza Iginio Lega, davanti al Campus Universitario, oggi alle 9.30. Il corteo raggiungerà piazza Saffi, con appuntamento sotto il campanile di san Mercuriale, alle 10.30.

Ieri per tutta la giornata sono arrivate le adesioni di vari partiti e movimenti politici. Enrico Monti, segretario territoriale del Pd, annuncia che i democratici ci saranno: "Chiediamo che il Governo condanni le azioni di Israele contro la Global Sumud Flottilla, che protegga e riporti in Italia in sicurezza gli attivisti fermati, che smetta di accusare chi ha preso parte a questa eroica missione umanitaria". Ci saranno Sinistra Italiana, Europa Verde e Rifondazione Comunista. Mentre il Movimento 5 Stelle "aderisce allo sciopero generale e invita i propri militanti alla massima partecipazione e mobilitazione. Saremo anche alla manifestazione nazionale a Roma del 4 ottobre".

Sul fronte delle associazioni hanno detto sì le Mani Rosse Antirazziste e Libera, mentre il Comitato No Megastore punta sulla manifestazione di domani nella capitale.

Oggi e di nuovo domenica, comunque, Emergency sarà presente in piazza Saffi con i ‘cantucci di pace’: vendita di biscotti per finanziare l’impegno medico a Gaza.

Paola Mauti