"Gelo peggio dell’acqua, imprese in calo da 3 anni"

È stata presentata da Cia l’annata agraria del 2023 rispetto alla provincia di Forlì-Cesena. I dati fotografano una situazione negativa.

Mirko Tacconi, responsabile di zona, rispetto a questi dati, cosa si può dire di più specifico su Forlì?

"In generale, negli ultimi tre anni, le imprese forlivesi hanno subito un calo nella produzione. Quest’anno, contrariamente a quanto si pensa, non è stata l’alluvione la causa maggiore delle perdite, ma le gelate primaverili. L’inondazione è stato il colpo di grazia, ma non ha colpito tutti allo stesso modo".

Che cosa intende?

" Alcune aziende sono state più colpite di altre e sono quelle che si trovano vicino agli argini dei fiumi esondati, mentre tutte le altre hanno subito danni di passaggio che hanno comportato una perdita annuale della cultura ma non degli impianti arborei. La situazione peggiore l’abbiamo registrata in collina".

A causa delle frane?

"Sì, in alcuni casi il danno è stato direttamente causato da uno smottamento che ha spazzato via il terreno coltivato. In altri casi, semplicemente i campi non erano raggiungibili per via dell’interruzione o della chiusura delle strade, impedendo così la raccolta".

Cosa possono fare gli agricoltori per tutelarsi dai fenomeni atmosferici?

"Possono difendersi passivamente attraverso delle assicurazioni che proteggano il prodotto, per esempio in caso di gelate primaverili, ma molte assicurazioni non offrono più questo servizio perché andrebbero in perdita. Una tutela attiva invece sarebbe quella di acquistare ventoloni o pale eoliche anti gelate ma anche irrigatori antibrina".

E rispetto a rimborsi e aiuti economici, secondo lei ne serverebbero di più?

"Nel settore agricolo qualcosa si è già mosso riguardo i fondi stanziati per i danni dell’alluvione. Le domande per i contributi per la perdita di prodotto sono già state presentate e le aziende riceveranno una prima tranche di aiuti economici il 30 novembre. Inoltre, ci sono diversi bandi ancora aperti per ripristinare i danni ai terreni e ai fabbricati. Al momento gli agricoltori possono presentare diversi tipi di domande attraverso numerosi canali".

Una previsione per il prossimo anno?

"Tutto dipende dal clima, i dati sul raccolto non possono essere predetti. Se andrà un anno come il 2023, saremo da capo".

Martina Rossi