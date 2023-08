Gelso record in località Vivaio: ha una chioma di 12 metri

Quando all’ombra dell’imponente gelso trovano ospitalità persone e auto. Succede a Santa Sofia in località Vivaio, un podere a fianco della Bidentina, a sud del paese in direzione di Corniolo, una delle porte d’accesso al parco fluviale sul Bidente. Grazie alla segnalazione di Marino Romualdi, abbiamo constatato di persona la rarità di questo gelso particolare le cui fronde si sviluppano in orizzontale dando vita a un vero e proprio gazebo in grado di ospitare 4-5 auto dando contemporaneamente frescura all’abitazione delle famiglia Caselli.

Ed è proprio Giacomo Caselli, 77 anni, originario di Raggiolo (un podere abbandonato facente parte un tempo della parrocchia della Rondinaia alle falde di Monte Marino prima di trasferirsi nel 1989 a S. Sofia nella parrocchia di San Martino), a raccontarci come è riuscito a gestire in orizzontale la pianta.

Caselli è molto conosciuto in paese e in vallata. Prima agricoltore poi autista della Sita, dell’Atr e di Ebus è da sempre un appassionato della natura e dei suoi cicli oltre ad essere un valente agricoltore ed ortolano. "Il mio gelso ha solo 28 anni. Lo abbiamo piantato io e Michele D’Ambrosio nel 1995. Il gelso da noi era una pianta comune visto che serviva all’industria serica, poi piano piano è fortemente diminuito. Ho deciso, visto che è una specie di gelso che non fa frutti, di utilizzarlo come un garage naturale e per fare ombra alla mia abitazione durante le giornate di caldo. Così anno per anno, grazie a potature puntuali, tenendo i rami sempre ad un certo livello, sono riuscito ad impedire lo sviluppo naturale dei rami in altezza piegandoli in orizzontale. Ora la pianta ha una chioma di 12 metri e lo utilizziamo spesso per i momenti conviviali e come sosta per le auto".

