‘Gelsomina dreams’: arte sospesa di ispirazione felliniana

Lo spettacolo che andrà in scena domani sera, alle 21,30 in piazza della Libertà, a Bertinoro avvicina sempre di più l’arte a un sogno, già a partire dal titolo ‘Gelsomina dreams’.

Un’ambientazione sospesa e senza tempo di ispirazione felliniana, una narrazione onirica, inconscia, a tratti spiazzante: questa è la Gelsomina che Caterina Mochi Sismondi – regista, coreografa e performer, laureata al Dams di Torino e diplomata alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, direttrice artistica della compagnia blucinQue – ci restituisce, una giovane donnabambina eterea e visionaria, portatrice di un sentire in continua evoluzione. La suggestione del celebre regista si ha nell’incontro di personaggi in bilico tra il glamour in stile dolce vita e il mondo della strada: il dialogo tra discipline e linguaggi è teso alla ricerca di questi mondi paralleli.

Coerentemente con il suo modo e idea di performance, Sismondi guarda oltre l’etichettamento di stile e genere, unendo l’armonia del teatrodanza con l’apparente caos dell’arte circense e aggiungendo il linguaggio della musica, suonata dal vivo.

Sul palco, Elisa Mutto, Federico Ceragioli, Alexandre Duarte, Vladimir Jezic, Ivan Ieri, Michelangelo Merlanti, Paolo Stratta e la piccola Nina Carola Stratta, si muovono in uno spazio che ricorda un set cinematografico dismesso, su scheletri di strutture praticabili e tra strumenti musicali come un organetto di Barberia e un prezioso carillon di Eugenio Guglielminetti.

Il risultato è un sogno, il racconto di una Gelsomina dell’oggi: tra maschile e femminile, mitico e profano, movimento e arte figurativa. Ingresso libero.

