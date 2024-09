Gemellaggio con Hofbieber, inizia il viaggio della delegazione

Una sessantina di ‘volontari del gemellaggio’ appartenenti ai cinque comuni della Comunità forlivese ‘Sub Ambito Acquacheta’, Modigliana, Tredozio, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, partiranno stasera in pullman destinazione Hofbieber, comune tedesco, distante circa 1000 km, che raggiungeranno dopo aver viaggiato tutta la notte per un soggiorno che terminerà lunedì. La comitiva italiana sarà guidata da Giuseppe Mercatali presidente del Comitato per i gemellaggi e da Serena Bambi referente dei gemellaggi.

L’evento, patrocinato da Manfred Pentz, ministro dell’Assia per gli Affari europei e internazionali, ha un programma ricchissimo con visite guidate a Hofbieber e dintorni. Questo intenso legame nasce nel 2006 quando, in seguito al gemellaggio fra la Regione Assia (Germania) e l’Emilia-Romagna, i cinque comuni forlivesi sottoscrissero un ‘Patto di gemellaggio’ con la Comunità di Hofbieber, paese di oltre 6mila abitanti nella provincia di Fulda, nell’Assia orientale, che, con i suoi 16 villaggi e nell’insieme 16mila abitanti, fa parte del Parco naturale della Rhön. Domani la delegazione sarà ricevuta dal sindaco Markus Röder per il benvenuto ufficiale; la sera barbecue e saluto del parlamentare Sebastian Müller. Venerdì trasferimento a Merkers, in Turingia, per visita alle miniere di avventura e al museo. L’invito per presenziare alla ‘Festa del gemellaggio 2024’, che quest’anno ha come tema ‘Sale e stelle - un incontro europeo tra cielo e terra’, è stato inviato ai sindaci da Regina Goldbach, presidentessa dell’associazione Freundeskreis italien.

Sabato si creeranno due gruppi: uno per la visita del planetario di Fulda e l’altro a formare la squadra di cucina. Alle 18 cerimonia di apertura della festa col sindaco Röder e i saluti di Mercatali e Goldbach. La trasferta culminerà sabato pomeriggio con la ‘Festa del gemellaggio’ a Langenbieber; nell’occasione sarà proiettato ‘Sale di Cervia’. Alle 18 apertura della festa col sindaco Röder e saluti di Mercatali e Goldbach. La cena per 250 persone sarà a cura dagli ospiti italiani con un menù romagnolo di tre portate a base di prodotti tipici. Domenica scoprimento del monumento in legno ‘Multi Etnica’ e tour nei villaggi di Hofbieber; alle 15 inaugurazione della mostra fotografica ‘Connessioni d’oro’ del modiglianese Giorgio Cavina che fa parte della comitiva. Previsto un omaggio a Franca Soglia, fondatrice della coop modiglianese Kara Bobowski. Prima della partenza shopping nel centro commerciale ‘Edeka’ dove sono esposti anche prodotti provenienti dalla Romagna e dai nostri comuni, fra cui il ‘Vino del Gemellaggio’, sangiovese molto apprezzato dai tedeschi.

Giancarlo Aulizio