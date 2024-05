Gemellaggio con i francesi: oggi il saluto

Si concluderà oggi il gemellaggio degli alunni della scuola media di Dovadola e Rocca San Casciano con i cugini francesi della scuola media College Garibaldi di Aix-Les-Bains, comune transalpino di 31.642 abitanti, situato nel dipartimento della Savoia, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Arrivati lunedì pomeriggio in piazza a Dovadola e a Rocca San Casciano, accolti dai rispettivi sindaci, dagli inni nazionali e dalle famiglie che li hanno ospitati in casa, i 19 ragazzi francesi hanno condiviso per alcuni giorni la vita scolastica con i 15 alunni nella classe media 2ªD di Dovadola e con i 13 della 2ªE di Rocca.

Racconta Francesca Filippi, insegnante di francese a Rocca e referente del progetto: "In questi giorni trascorsi insieme, i ragazzi francesi hanno seguito a scuola le lezioni con i ‘gemelli’ di Dovadola e Rocca, visitando i rispettivi paesi, vivendo gli scambi di vita e di amicizia. Hanno effettuato anche una caccia al tesoro, con domande in italiano e in francese sulla conoscenza del territorio. Hanno trascorso un’intera giornata a Castrocaro, sede dell’Istituto comprensivo Valle del Montone, alla scoperta dei monumenti e un giorno a Cesenatico per visitare il Museo della Marineria".

Soggiornando presso le famiglie, i ragazzi hanno fatto pratica di italiano e francese. Raccontano i coniugi Rania Chelala e George Fadlallah di Dovadola: "Noi siamo stati molto contenti di ospitare in famiglia la ragazzina francese Nell, coetanea di nostro figlio 13enne Francesco, insieme anche all’altro figlio Stefano di 10 anni. In questo modo non solo s’imparano le lingue, ma l’Europa è più vicina fin da piccoli". Il gemellaggio proseguirà dal 27 al 31 maggio, quando le due classi di Dovadola e Rocca restituiranno la visita in Francia agli studenti del College Garibaldi di Aix-Les-Bains.

Quinto Cappelli